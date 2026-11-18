BURGOS 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (Creer), del Imserso en Burgos, acogerá desde este jueves, 19 de noviembre, al 22 el Encuentro de Familias de la Asociación BPAN Spain, una iniciativa destinada a favorecer la convivencia, el intercambio de experiencias y el apoyo mutuo entre familias.

El encuentro cuenta con un programa de actividades, talleres y sesiones prácticas dirigidas tanto a las familias como a los menores, en las que participan profesionales del Creer y otras entidades colaboradoras.

Las familias podrán conocer los productos de apoyo y el Gabinete de Accesibilidad del centro, así como la aplicación 'Compro Solo', y también se impartirá un taller de fisioterapia sobre higiene postural y transferencias.

Por su parte, los menores participarán en un taller de estimulación sensorial, según ha informado el Creer en un comunicado recogido por Europa Press.

La programación incluye, además, un taller de terapia asistida con perros y otro de movimiento y juego, mientras las familias podrán visitar también las instalaciones del centro y dispondrán de espacios para el desarrollo de actividades propias de la asociación.

La BPAN (neurodegeneración asociada a la proteína beta-propeller) es una enfermedad neurodegenerativa rara de origen genético, causada por mutaciones en el gen WDR45, que afecta al sistema nervioso y provoca un deterioro progresivo.

Suele manifestarse durante la infancia con retraso en el desarrollo y discapacidad intelectual. Con el tiempo, pueden aparecer síntomas neurológicos más graves y pérdida de habilidades adquiridas. Pertenece al grupo de trastornos de neurodegeneración con acumulación de hierro en el cerebro (NBIA).