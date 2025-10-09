El Creer de Burgos acoge desde mañana un encuentro de la Asociación Española Síndrome de Treacher Collins

BURGOS 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (Creer), del Imserso en Burgos, acoge del 10 al 12 de octubre el Encuentro de la Asociación Española Síndrome de Treacher Collins.

La Asociación Española Síndrome de Trecher Collins ha organizado, en colaboración con el Creer, un programa de actividades dirigidas a fomentar la integración, el aprendizaje y el apoyo mutuo en un espacio común de convivencia.

De esta forma, tal y como señala el centro a través de un comunicado, los participantes disfrutarán de un taller de terapia asistida con animales así como de visitas turísticas por la ciudad. Además, tendrá lugar la asamblea de la asociación, donde se tratarán avances, retos y proyectos futuros en torno al Síndrome de Treacher Collins.

El Síndrome de Treacher Collins es una enfermedad rara que consiste en una malformación congénita craneofacial, afectando a la audición, la vista, la respiración y la alimentación.

Las personas que lo padecen suelen nacer sin pómulos, con microtia (ausencia de una o ambas orejas), mandíbula poco desarrollada, faringe estrecha y, en algunos casos, paladar hendido.

Estas características pueden provocar problemas oculares (como sequedad y úlceras en la córnea), auditivos (sordera), digestivos (dificultad para alimentarse) y respiratorios (apneas).