Cruz Roja asiste a 60 personas en el operativo desplegado en Pingüinos 2026 en Valladolid

VALLADOLID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 60 personas, un 62 por ciento hombres y un 38 por ciento mujeres, ha recibido asistencia sanitaria dentro del operativo especial desplegado por Cruz Roja durante la concentración motera Pingüinos 2026.

Las patologías más frecuentes de los atendidos han sido contusiones, cortes y quemaduras, y siete personas han tenido que ser trasladadas al Hospital Río Hortega o al Clínico Universitario, donde se derivó a un varón herido por arma blanca, según ha precisado la entidad en un comunicado recogido por Europa Press.

El despliegue de Cruz Roja, que comenzó el jueves a las 16.00 horas y se ha prolongado hasta las 15.00 horas de este domingo, se ha compuesto por un total de 50 personas voluntarias para la asistencia sanitaria, la coordinación y la logística

Además, se ha contado con un puesto de socorros básico y otro avanzado, cinco vehículos --cuatro de Soporte Vital Básico y uno de Soporte Vital Avanzado-- y un centro móvil de operaciones.

La intervención de Cruz Roja está incluida en los planes de autoprotección y de actuación ante emergencias, diseñados para la celebración de este evento organizado por el Club Turismoto en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid.

El dispositivo ha estado regulado por el Centro de Operaciones Autonómico (COA) de Cruz Roja en Valladolid, que ha mantenido contacto permanente con todas las unidades desplegadas vía radio y telefonía, con una continua coordinación con la Central de Emergencias del 112 de Castilla y León para asegurar la mejor atención posible a las personas participantes y al público asistente.