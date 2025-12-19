Cruz Roja ha realizado doce intervenciones durante el Fin de Año Universitario, el "más tranquilo" de los últimos años

Puesto de Cruz Roja en la Plaza Mayor de Salamanca - CRUZ ROJA

SALAMANCA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en Salamanca ha atendido esta noche a través del área de Socorros y Emergencias un total de doce incidencias sanitarias durante la celebración del Fin de Año Universitario en la Plaza Mayor y en el evento privado en el Multiusos Sánchez Paraíso.

En concreto y según los datos aportados por Cruz Roja, en la Plaza Mayor se han realizado tres atenciones leves, dos por intoxicación etílica y una por herida en pierna. Se trata de este modo del Fin de Año Universitario en la Plaza más tranquilo a nivel de intervenciones sanitarias, de los últimos años, como ha señalado la organización.

Las mismas fuentes han recordado que las atenciones realizadas en otras ediciones del Fin de Año Universitario en la Plaza Mayor ascendieron a diez (en 2024), una (en 2023); siete (en 2022), trece (en 2019), 20 (en 2018), 18 (en 2017), 34 (en 2016) y 44 (en 2015).

A ello hay que sumar otras nueve intervenciones (intoxicaciones etílicas, mareos y heridas) en el evento musical 'Mega Cotillón' celebrado durante la madrugada en el Multiusos Sánchez Paraíso. De las nueve atenciones, dos han tenido que ser trasladadas al Hospital por intoxicación etílica. El pasado año se realizaron siete atenciones de Cruz Roja en este evento.

Cruz Roja en Salamanca ha estado presente en ambos eventos con un dispositivo preventivo sanitario con 60 personas voluntarias. Una vez finalizado el evento de la Plaza Mayor a partir de las 1.00 horas, la atención sanitaria durante toda la madrugada ha correspondido a Emergencias de Castilla y León 112.

Desde las ocho de la tarde y durante casi cinco horas, tanto en la Plaza Mayor como en sus entornos, 30 personas voluntarias de Cruz Roja (enfermeros, psicólogos, conductores, técnicos en Emergencias Sanitarias, socorristas) junto con el técnico referente y el personal del centro de operaciones provincial se han mantenido desplegadas en el Fin de Año Universitario.

El equipo en la Plaza Mayor y en sus entornos ha contado con cuatro ambulancias -tres asistenciales y una UVI móvil-, además de un vehículo de primeros auxilios, un puesto de atención sanitaria en el pasaje Caja de Ahorros con Espoz y Mina, un equipo a pie con camillas de evacuación y botiquines y otro equipo de atención psicosocial.

Todo en colaboración con el Ayuntamiento, la Policía Local, Bomberos, Protección Civil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a las que se suman las 10 personas voluntarias de Cruz Roja Juventud y del proyecto de prevención de VIH de Salud que han estado presentes de 20.30 a 0.30 en la plaza de Monterrey con actividades de 'Espacio Propio' para informar y sensibilizar sobre agresiones machistas en espacios de ocio y también para prevenir y sensibilizar sobre VIH e infecciones de transmisión sexual.

También de forma itinerante por la Plaza Mayor y entornos, donde ha repartido material preventivo. En cuanto al evento musical privado 'Mega Cotillón' en el Multiusos Sánchez Paraíso, Cruz Roja ha movilizado un equipo de 15 personas voluntarias desde las 22.00 hasta las 6.00 horas, compuesto por personal de Enfermería, técnicos de emergencias sanitarias y socorristas terrestres, con dos vehículos sanitarios y un puesto sanitario.