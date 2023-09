Cs comunica a Igea la "expulsión definitiva" del partido que el procurador no recurrirá y seguirá en las Cortes

VALLADOLID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha comunicado al actual procurador de la formación naranja por la provincia de Valladolid, Francisco Igea, su "expulsión definitiva" del partido liberal, una decisión que el político vallisoletano no recurrirá aunque tiene un plazo de cinco días para ello, según ha informado este jueves en rueda de prensa.

Dicho esto, Igea ha sido tajante al advertir a la actual Dirección de Ciudadanos que no va admitir "de ninguna manera" que diga que ha insultado, denigrado o vejado personalmente a alguien. "Lo único que hemos hecho ha sido mantener unas opiniones sobre las decisiones políticas y estratégicas del partido", ha aclarado.

Igea ha afirmado que a partir de hoy esperará la "resolución definitiva" de la Dirección de Ciudadanos "con tranquilidad" y ha explicado que su intención es no engañar a los electores de la Comunidad ni a los votantes de Cs a los que, según ha rememorado, se les ofreció un candidato y un programa.

"Ese candidato sigue en activo y ese programa sigue en activo", ha reivindicado Igea que ha reiterado que su intención es que esto continúe siendo así "y no engañar a los electores, no defraudarlos, no darles gato por liebre". De este modo, ha rechazado la posibilidad de dejar su escaño al siguiente de la lista que presentó Ciudadanos por Valladolid, Miguel Ángel González, contratado ahora como asesor del PP en la Consejería de la Presidencia, desde el convencimiento de que esto supondrían "dar la oposición al PP".

"Ya le dimos al Partido Popular el Gobierno en su día, contra mi opinión. No le daremos hoy la oposición, ya sería mucho darles el gobierno y darles la oposición, sería mucho", ha exclamado Francisco Igea que ha explicado que cuando tenga la resolución definitiva de Ciudadanos, comunicará la situación a la Mesa de las Cortes donde seguirá "como procurador por la provincia de Valladolid".

Esto supondrá que dejará de ser el procurador "de un partido que ya prácticamente ha tomado la decisión de dejar de existir en esta Comunidad" y pasará a representar a los ciudadanos de Valladolid y al conjunto de ciudadanos de Castilla y León.