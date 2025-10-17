CSIF acusa a la Junta de "desmantelar" el operativo de incendios mientras "vende un plan engañoso de estabilidad"

Archivo - Efectivos trabajan en el incendio Fasgar, visto desde Tremor de Arriba, a 28 de agosto de 2025, en Tremor de Arriba, Igüeña, León, Castilla y León (España) - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha acusado a la Junta de "desmantelar" el operativo de incendios en el "peor año de la historia" con el "despido" del 30 por ciento de su personal, a la vez que publicita "a bombo y platillo" un *"plan engañoso que no estabiliza ni profesionaliza".

Se trata de una actitud de "hipocresía descarada" sin precedentes que la organización no va a apoyar y de la que no será "cómplice", ha advertido CSIF a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Precisamente, la organización ha señalado que el "despido" de cientos de trabajadores del operativo llega con la reducción del riesgo de incendios de alto a medio, a pesar de que todavía se producen incendios por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas en este otoño.

"Hay material que deja de funcionar y la operatividad se limita", ha criticado CSIF, al tiempo que ha apuntado que mientras el operativo de incendios 'flexible' del consejero de Medio Ambiente se "desmantela, Suárez-Quiñones se mantiene incomprensiblemente en su cargo".

En cuanto al plan de mejora del operativo anunciado estos días por el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, es "pura propaganda electoralista", que vuelve a poner encima de la mesa el "desprecio sistemático que sufren la plantilla".

Todo ello, ha subrayado CSIF, en la medida en que "no supone ninguna mejora estructural y laboral que permita un operativo realmente profesional".

Para CSIF, la única realidad es que, "si este año la Comunidad no ha tenido capacidad para extinguir los incendios de agosto", el año que viene "tampoco la va a tener ante unas circunstancias similares, porque no se prevé aumentar ni las personas ni los medios".