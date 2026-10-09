CSIF, ANPE y STECyL-i firman el acuerdo docente y reclaman su publicación "inmediata" en el Bocyl

María Pardo (2 d), durante la firma con los representantes de las tres organizaciones mayoritarias. - CSIF

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales CSIF, ANPE y STECyL-i han formalizado este viernes la firma con la Consejería de Educación del acuerdo para el reconocimiento retributivo de la función tutorial y la reducción de la jornada lectiva para el profesorado mayor de 55 años.

Las medidas del acuerdo se encuentran "plenamente garantizadas y en aplicación efectiva" en los centros docentes desde el pasado 1 de septiembre, si bien los tres sindicatos, que ostentan un 73,5 por ciento de representación en la Mesa Sectorial de Educación, han reclamado a la Junta la "inmediata publicación" del texto en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL).

Con esta rúbrica se ha dado cumplimiento al marco alcanzado en el acuerdo de 22 de septiembre de 2025 para desarrollar estas medidas en el arranque del curso escolar 2026/2027.

La medida establece un complemento económico mensual de carácter progresivo para el personal docente que desempeñe la función tutorial, que arranca este curso con 20 euros al mes, ascenderá a 40 en el curso 2027/2028 y alcanzará los 60 euros al mes en el periodo 2028/2029.

Asimismo, contempla la reducción progresiva de la carga lectiva hasta en tres horas o periodos para mayores de 55 años con al menos 15 años de servicio en la enseñanza pública, aplicándose de oficio y sin cargas burocráticas ni contraprestaciones.

CSIF, ANPE y STECyL-i han anunciado que mantendrán la "máxima vigilancia" sobre la aplicación práctica del acuerdo en las nueve provincias de la Comunidad, para exigir instrucciones "homogéneas" a todas las Direcciones Provinciales.

Por último, las centrales sindicales han dejado constancia de que la negociación continúa abierta y han exigido la convocatoria inmediata de la comisión de seguimiento para abordar cuestiones pendientes como la reducción de la burocracia, la dotación de recursos para la atención a la diversidad, el refuerzo del Personal de Administración y Servicios (PAS), la mejora de permisos y licencias, y la optimización de las herramientas informáticas.