CSIF denuncia una agresión a dos funcionarios en la prisión de Mansilla (León)

LEÓN, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado una nueva agresión a dos funcionarios del centro penitenciario leonés de Mansilla de las Mulas, ocurrida durante la mañana del sábado día 19 de septiembre, después de que un interno del módulo 14 que se encontraba en la sala simulara un desplome.

Los funcionarios procedieron a trasladarlo a la enfermería para que fuera valorado por el personal sanitario, donde tras reconocido por el médico, y según la información trasladada por los funcionarios presentes, el facultativo constató que el interno había simulado el desplome y así se lo comunicó.

Fue a partir de ese momento cuando mostró una "actitud agresiva y violenta" al propinar una patada al jefe de servicios que provocó que cayera al suelo, según ha detallado CSIF a través de un comunicado remitido a los medios.

El agresor intentó darle más patadas, pero los funcionarios intervinieron de inmediato para controlar la situación y evitar que el incidente tuviera consecuencias aún más graves.

Durante el traslado del preso al departamento de aislamiento, también dio un cabezazo a uno de los funcionarios, y ya aislado mantuvo su actitud agresiva.

Finalmente, después de una intervención prolongada y complicada, los trabajadores consiguieron reducir al interno y trasladarlo a la celda.

CSIF ha puesto en valor la actuación de todos los funcionarios que intervinieron en el incidente porque, "demostraron su profesionalidad, serenidad y buen hacer en una situación de extrema tensión, actuando en todo momento con el objetivo de controlar al interno, proteger a los trabajadores y garantizar la seguridad del centro".

Para el sindicato independiente, estos hechos vuelven a poner sobre la mesa un "problema que ha denunciado desde hace tiempo, como es la creciente falta de respeto y desprecio por la autoridad" que representan los trabajadores penitenciarios".