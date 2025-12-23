CSIF desvela un informe técnico que acreditaría el frío que pasa el personal del Archivo Histórico de Valladolid

VALLADOLID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial de Valladolid han acreditado oficialmente el "grave problema de frío" que sufre el personal del Archivo Histórico Provincial desde hace meses, asegura CSIF, "que ya ha denunciado públicamente".

El informe técnico es claro en sus peticiones. Deben adoptarse medidas urgentes para instalar sistemas de climatización adecuados y corregir las deficiencias de aislamiento, especialmente en la sala de consultas. El Archivo está ubicado en el Palacio de los Vivero, un edificio histórico del siglo XV.

Por ello, CSIF exige a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte que "ejecute de inmediato la reparación o sustitución completa de la instalación de calefacción, ponga soluciones temporales eficaces, y que vele por la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios que acuden al Archivo". Afirma que la Administración no puede incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales que sí exige al resto de empresas.

Los técnicos han constatado que la calefacción presenta un funcionamiento "bastante precario", debido a problemas en el colector común y a la falta de mantenimiento que se exige. Tampoco se habrían realizado las revisiones obligatorias y las calderas están corroídas y pierden líquido. Pese a las bajas temperaturas, el personal se ve obligado a atender al público con abrigos, algo que CSIF considera "absolutamente incompatible con un servicio público digno".

Asimismo, el análisis determina que los índices de confort térmico (PMV y PPD) reflejan un entorno "inconfortable o muy insatisfactorio" para el 79% del personal.

CSIF destaca el trabajo minucioso del equipo técnico que ha llevado a cabo las mediciones y entrevistas, reconociendo que su labor ha sido "crucial" para "demostrar" un problema que se prolonga desde el invierno de 2024. Explica que el informe que refleja las medidas térmicas tomadas a las 9 de la mañana el 20 de noviembre, con presencia de delegados de prevención, confirma que las temperaturas en la mayoría de los puestos apenas alcanzan entre 13 y 16 grados Celsius, muy por debajo de los 17-27 °C exigidos por la normativa de seguridad y salud en trabajos sedentarios.

En la sala de consulta y otros espacios, el documento constata incluso corrientes de aire superiores a los límites permitidos, lo que incrementa la sensación de frío y malestar del personal.