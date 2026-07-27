CSIF exige a la Junta la aplicación "urgente" de la jubilación parcial del personal laboral

VALLADOLID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado a la Junta la puesta en marcha "urgente" de la jubilación parcial para su personal laboral de la Administración General y sus organismos autónomos, así como la resolución de todas las solicitudes que permanecen bloqueadas desde el 1 de abril de 2025.

La paralización de este derecho, ha explicado CSIF en un comunicado, fue "consecuencia" de la reforma introducida por el Real Decreto-ley, "derivada del acuerdo suscrito entre el Gobierno, CCOO y UGT" que impuso la obligación "de contratar al relevista como trabajador indefinido y a jornada completa".

Esta medida, según la central sindical, ignoró las particularidades del empleo público y provocó, en la práctica, la exclusión de la jubilación parcial en las administraciones públicas.

"Desde el primer momento, CSIF denunció esta situación, impulsó iniciativas para corregir la normativa, acudió a los tribunales y exigió una solución en todos los ámbitos de negociación con el Gobierno. Gracias a esta presión constante", el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 19/2026 que adapta la regulación de la jubilación parcial a la realidad de las administraciones públicas y permite de nuevo el acceso a este derecho mediante fórmulas de contratación compatibles con la normativa de empleo público", recuerda en su información.

El sindicato independiente considera que, una vez "desbloqueada" la situación a nivel estatal, la Junta debe actuar "con la máxima diligencia para evitar que sus trabajadores continúen sufriendo las consecuencias de una paralización que nunca debió producirse".

Por ello, CSIF exige la resolución "inmediata" de las solicitudes de jubilación parcial pendientes desde el 1 de abril de 2025; la aplicación urgente del régimen previsto en el Real Decreto-ley 19/2026; la aprobación de instrucciones de gestión actualizadas que unifiquen criterios en todas las consejerías y organismos autónomos; y la adopción "de manera inmediata de las medidas necesarias para garantizar este derecho al personal laboral que reúna los requisitos exigidos".