CSIF exige a la Junta que apruebe la Ley de Coordinación de Policías Locales y critica su "falta de voluntad"

VALLADOLID 30 Nov. (EUROPA PRESS) - La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido a la Junta que apruebe la Ley de Coordinación de Policías Locales y ha criticado su "falta de voluntad política" pese a ser una norma "largamente esperada y haberse negociado ya".

En un comunicado recogido por Europa Press, CSIF ha reclamado al Ejecutivo autonómico que inicie la tramitación de la aprobación de esta norma "antes de que se disuelvan las Cortes y finalice esta legislatura".

En este contexto, ha acusado a la Junta de llevar "meses bloqueando" la nueva propuesta de ley "sin dar explicaciones, mirando hacia otro lado y dejando que pase el tiempo", después de que el pasado 10 de septiembre finalizase el plazo de alegaciones, que se había prorrogado desde junio, cuando acabó la negociación de la parte técnica de la futura normativa.

La propuesta "es mínima, razonable y hasta poco ambiciosa, pero es un punto de partida imprescindible para avanzar hacia una Policía Local más profesional, más segura y más reconocida en la Comunidad, que es fácilmente aceptable por todos los grupos políticos de las Cortes", ha defendido CSIF.

En concreto, el nuevo anteproyecto de 2025 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León contempla la regulación completa de la promoción interna y la movilidad, con el establecimiento, por primera vez, de unos criterios "claros, homogéneos y garantistas para todos los municipios", ha destacado el sindicato, para incidir en que la propuesta establece la carrera profesional, que la actual Ley 9/2023 no contemplaba; concreta un modelo de formación común de ámbito autonómico; detalla las circunstancias y condiciones de la segunda actividad de una manera "más amplia y garantista", o fija las modalidades de la jubilación voluntaria.

El anteproyecto también incluye medidas que garantizan la "igualdad real" de la Policía Local entre hombres y mujeres; y reconoce las especificades de las retribuciones salariales al tener en cuenta aspectos como la peligrosidad, penosidad o nocturnidad, ha puesto en valor.

De este modo, CSIF ha advertido de que el Ejecutivo autonómico "está renunciando" a una ley que "moderniza el servicio, mejora las condiciones de los agentes y permite desarrollar unas normas marco autonómicas", cuando otros partidos han mostrado su disposición a "mejorar el texto inicial de la propuesta, incorporando nuevas aportaciones".

"No vamos a permitir que, una vez más, se deje abandonados a los policías locales de Castilla y León, sin un marco legal actualizado. Es el momento de actuar, de legislar y de cumplir con los profesionales que velan por la seguridad de nuestros municipios", ha concluido.