CSIF exige "medios" para evitar nuevos ciberataques a Educacyl y una "intranet segura" para el docente

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León ha reclamado a la Junta que ponga "todos los medios" tras el ciberataque que sufrió el portal de Educación el pasado curso, además de una "intranet segura" para el docente.

Así lo ha señalado, la presidenta del sector de Educación de CSIF Castilla y León, Isabel Madruga, que ha asegurado que no habían recibido "información nueva" al respecto por parte de la Junta.

La dirigente, que ha reiterado que la actuación de la Consejería no fue "adecuada" al negar los hechos en un primer momento, ha indicado que uno de los acuerdos alcanzados en la negociación con la Ademinstriación autonómica es la de reforzar los servicios informáticos.

Así, ha demandado una "intranet" para el docente para que puedan acceder "de forma segura" al portal y "descargar hojas de servicios, toda la tramitación, qué convocatoria tras convocatoria toca entregar, de forma segura y sistematizada".

"Nos aseguran que los servicios informáticos están mejorando, pero aquí queremos poner especial énfasis en que es grave que los datos del alumnado y del profesorado puedan estar en riesgo. Por tanto, la preocupación de CSIF va a estar en que no suceda, evidentemente, el hackeo que ha sucedido, y se pongan todos los medios para que esté seguro todos los datos de la comunidad educativa que están alojados en el portal de educación máxime, en un entorno virtual como en el que ahora nos encontramos", señala Madruga que reitera su petición de "prudencia, transparencia y rigurosidad".