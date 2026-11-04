CSIF exige a Sacyl que rectifique la exclusión de cursos de formación en las bolsas sanitarias de empleo

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Sacyl) que rectifique los criterios empleados para baremar la formación continuada en las bolsas de empleo temporal sanitario.

La organización sindical ha exigido el establecimiento de pautas de valoración objetivas, transparentes y homogéneas para todas las categorías profesionales, tras constatar el rechazo de actividades formativas sobre materias que la propia Administración autonómica demanda en las oposiciones de acceso a plazas fijas.

El origen de la reclamación se ha producido a raíz de la publicación, el pasado 23 de octubre, de la relación provisional de la bolsa de celadores con fecha de corte de 31 de marzo de 2025. CSIF ha considerado injustificado que se hayan descartado cursos sobre prevención de riesgos laborales, igualdad de oportunidades o protección de datos bajo el argumento genérico de carecer de relación con la categoría, cuando dichos contenidos integran los programas oficiales de los procesos selectivos, lo que perjudica la puntuación y posición de los aspirantes a contratos temporales.

Para fundamentar su petición, el sindicato se ha apoyado en la Sentencia 882/2025 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Dicha resolución judicial ha reconocido la vinculación con la categoría profesional de las actividades formativas de carácter transversal, horizontal o genérico siempre que sus materias figuren en los temarios oficiales de las convocatorias, por lo que la central ha sostenido que la Administración no puede recurrir a fórmulas estandarizadas sin motivar debidamente el rechazo.

Asimismo, la organización sindical ha advertido de que esta práctica restrictiva ha provocado una carga burocrática evitable al forzar a los profesionales afectados a interponer alegaciones y recursos administrativos en defensa de sus méritos.

CSIF ha alertado de que la multiplicación de estos expedientes complica el trabajo de los órganos evaluadores y amenaza con dilatar la resolución de las listas definitivas, una demora perjudicial para un sistema sanitario que precisa de instrumentos de contratación ágiles y actualizados.

Por todo ello, la central sindical ha solicitado a la Gerencia Regional de Salud la revisión de oficio de los cursos transversales desestimados en la bolsa de celadores y la emisión de instrucciones precisas para unificar los criterios en todas las categorías del servicio de salud. Del mismo modo, ha instado a agilizar las listas definitivas y ha recomendado a los inscritos en cualquier bolsa de Sacyl revisar sus baremaciones para presentar reclamaciones en plazo en caso de apreciar exclusiones sin motivación suficiente.