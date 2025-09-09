CSIF lanza una campaña para dotar de enfermeras a los 1.800 colegios de CyL: "Es una medida posible, se paga sola"

VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Castilla y León inicia una campaña de recogida de firmas para impulsar la aprobación de una Ley de Enfermería Escolar que dote de estos profesionales a los 1.800 centros educativos --incluidos los de la etapa de 0-3 años--, una medida que tiene un gasto estimado de 66 millones, "un 0,48 por ciento del presupuesto autonómico".

"Existen estudios longitudinales a nivel internacional que demuestran que, por cada euro de enfermería escolar invertido, la economía de un país ahorra 1,10 euros en costes sanitarios, reducción en hospitalizaciones, en urgencias, asentismo laboral de los padres, etcétera. Afirmar, por tanto, que esta medida se paga sola", ha explicado el presidente de la central, Benjamín Castro, que ha estado acompañado en rueda de prensa del presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz y de la presidenta de Confapacal, María Soledad Alegre.

Castro ha justificado esta campaña, "una demanda histórica de profesionales y familias", al asegurar que la figura de la enfermera escolar es "esencial" para garantizar la "seguridad" de los alumnos y "liberar" a los docentes de una responsabilidad que, ha incidido, "no les corresponde y para la que no están formados".

"La presencia de personal sanitario en colegios e institutos no sólo protege la salud de los menores, sino que asegura que ningún niño quede excluido de su derecho a la educación por motivos médicos, reduciendo el asentismo escolar. Es un pilar clave para el sistema sanitario que debemos incorporar ya. Castilla y León no puede quedarse a la cola", ha argumentado.

Para que salga adelante esta Inciativa Legislativa Popular, se necesitarían "por encima de las 15.000 firmas, el 0,75 por ciento del censo, al menos de cinco provincias de Castilla y León". "Desde luego nosotros entendemos que van a ser muchas más las que presentemos en Cortes", ha afirmado para anunciar que las firmas se recogerán en las sedes de CSIF, los centros de trabajo en las secciones sindicales, en las sedes de los Colegios de Enfermería de las nueve provincias y también desplegarán carpas informativas y de apoyo en toda la Comunidad.

Ruiz ha explicado que la enfermera escolar es una figura que ya está "plenamente reconocida" con coberturas del cien por cien en Reino Unido, Francia o Suecia, o del 80 por ciento en Alemania. En Estados Unidos, más del 75 por ciento de los centros educativos disponen de una enfermera escolar a tiempo completo.

Aunque en España la enfermera escolar no está "reconocida ni regulada a nivel nacional" a excepción de "alguna normativa autonómica", el responsable autonómico del Consejo de Enfermería ha detallado que hay comunidades como Madrid o Andalucía que cuentan con programas de esta asistencia sanitaria específica con coberturas del 70 y del 60 por ciento, respectivamente, y en otras empiezan a extender el servicio.

"En Castilla y León, ahora mismo, no existe ningún reconocimiento y regulación de la enfermera escolar, y tan solo hay 50 enfermeras en toda la Comunidad que atienden a 1.024 centros, lo que supone una ratio de 1 profesional por cada 8.100 alumnos, que está muy por encima de la que media nacional, una enfermera por cada 6.368 alumnos, y muy por encima todavía de los países de nuestro entorno que tienen una enfermera por cada 750 alumnos. Esto demuestra que estamos siempre a la cola de todos estos temas en cuanto a la enfermería", ha lamentado.

En este sentido, ha incidido en que la figura de la enfermera actúa en "varios ámbitos". Además de tratar a niños con enfermedades crónicas --un 19 por ciento de los alumnos padecen estas patologías--, atiende en situaciones de emergencia, evalúa tratamientos, promociona hábitos saludables, ayuda en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, consumo de tabaco, vela por la salud mental del alumnado con la detención temprana del bullying, depresión, soledad no deseada e incluso el aislamiento social de los alumnos, y también es una cuestión que está cada vez más presente en las escuelas, ha detallado.

"Todo ello encaminado a que el alumno reciba unos cuidados enfermeros de calidad y seguros", ha resumido para reconocer que hay un déficit de este tipo de profesionales que, a su juicio, se tiene que resolver desde un punto de vista político. Por ello reclama más plazas universitarias porque, a su juicio, hay "demanda", además de "crear un perfil de enfermera en el ámbito escolar" a través de máster como ya hace, ha precisado, la Universidad de Salamanca.

Enrique Ruiz ha apuntado que las 50 profesionales que existe en la actualidad en la Comunidad funcionan "a demanda". "Se estudia el caso concreto por una comisión de expertos, y esa comisión de expertos ve si se ajusta a los requisitos necesarios para necesitar esa asistencia, y luego le envían al colegio que actúe de centro de referencia. Pero ahora mismo, a veces no se contrata ni siquiera a tiempo completo", ha explicado.

Desde Confapacal, Soledad Alegre ha recordado que llevan "años" reclamando esta medida y "evidenciando su necesidad". "Entendemos que los centros deben ser lugares seguros de crecimiento y como tales deberían ser diseñados para que ese creimiento sea pleno. Por eso consideramos que los perfiles profesiones deben ser variados y, entre ellos, destaca la figura del enfermero que garantiza la atención sanitaria para perfiles de salud concretos, pero también supone un respaldo formativo para los docentes para atender desde el punto de vista emocional al alumno", ha descrito.

Las familias son "conscientes de la dificultad" que entraña esta demanda "histórica" pero han aplaudido la iniciativa porque pone en la mesa el posicionamiento de la Consejería, para que apueste por "centros de calidad que garanticen la atención plena" y no el "parcheado" actual.