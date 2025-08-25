CSIF pide la dimisión de Quiñones por "negligencia" en los incendios y acusa a la Junta de "abandonar" al operativo

La agente medioambiental y delegada de Medioambiente, Sara Mateos, y el presidente del sector autonómico de Administración General de la Junta en CSIF Castilla y León, Agustín Argulo. - EUROPA PRESS

El presidente del sector autonómico de Administración General de la Junta en CSIF Castilla y León, Agustín Argulo, ha exigido este lunes la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz Sanz, tras criticar la "gestión negligente, temeraria y opaca" de los incendios forestales y su "abandono" al operativo de extinción.

Según datos proporcionados por el sindicato, los fuegos han arrasado más de 150.000 hectáreas en la Comunidad, con víctimas mortales, más de veinte heridos graves, 38.000 personas evacuadas y pérdidas valoradas en 3.000 millones de euros.

En este marco, Argulo ha reafirmado su "más absoluto rechazo a la gestión realizada", mientras que acusaba a la Junta de "abandonar institucionalmente" al operativo de prevención y extinción de incendios y de haber "precarizado" un servicio público esencial.

El representante sindical ha recordado que en apenas 17 días se han visto afectadas varias reservas de la biosfera, parques naturales, zonas protegidas e incluso un espacio declarado Patrimonio de la Humanidad. "Cientos de miles de personas han perdido su medio de vida ligado al turismo rural, la ganadería o la agricultura", ha apuntado, al tiempo que ha recalcado la "incalculable pérdida de biodiversidad y fauna" derivada de los incendios.

Desde CSIF han criticado además que la Junta haya reducido en los últimos años puestos de vigilancia, externalizado servicios y mantenido a bomberos forestales en condiciones "precarias", con guardias de 24 horas por 70 euros y contratos temporales que "dejan a cientos de profesionales fuera del operativo cada otoño".

Por su parte, la agente medioambiental y delegada de Medioambiente, Sara Mateos, ha subrayado que el operativo de incendios de Castilla y León "colapsó" el pasado 9 de agosto, "incapaz" de atender todos los fuegos activos en la Comunidad. "Si en ese momento hubiéramos tenido los medios suficientes, muchos incendios podrían haberse apagado en sus etapas iniciales, pero no fue así y por eso hoy, 25 de agosto, muchos siguen activos", ha explicado.

Asimismo, Mateos ha lamentado que mientras pueblos enteros se enfrentaban a las llamas "con cubos de agua y mangueras de jardín", el presidente Fernández Mañueco "decía que todo estaba bien", el consejero desaparecía y el director general de Patrimonio Natural "estaba ausente".

La agente medioambiental ha recordado que el actual modelo, presentado por la Junta como un "operativo flexible", ha supuesto en la práctica "tener lo mínimo de lo mínimo, esperando que si se lía ya llueva". "Los incendios de Castilla y León son el resultado de décadas de abandono del mundo rural, del desprecio a lo público y de una política medioambiental que ha fracasado y que nos ha puesto en grave peligro a trabajadores y ciudadanos", ha advertido.

Por todo ello, CSIF ha reclamado al presidente Alfonso Fernández Mañueco que "depure responsabilidades políticas" y ha insistido en que la única salida es la dimisión de Suárez-Quiñones y del director general de Patrimonio Natural. "Necesitamos un cambio profundo. No se trata solo de nuestros bosques o de nuestros animales, hablamos de vidas humanas y de la seguridad de Castilla y León", ha concluido.