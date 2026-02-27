CSIFCyL reclama actualización permanente de bolsas en Servicios Sociales y alerta de "colapso estructural" de plantillas

El presidente del sector autonómico de Administración General de la Junta (AGCYL), Agustín Argulo; y la delegada Noelia Rodríguez participan en la concentración celebrada este viernes en Valladolid - CSIF

VALLADOLID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado la actualización permanente, y en todas las categorías, de las bolsas de empleo de la Gerencia de Servicios Sociales (GSS) de Castilla y León, al tiempo que ha alertado del "colapso estructural" de plantillas.

Así lo han trasladado este viernes el presidente del sector autonómico de Administración General de la Junta (AGCYL), Agustín Argulo, y la delegada Noelia Rodríguez durante una concentración que se ha celebrado en Valladolid, donde han afirmado que las plantillas están "agotadas, lo que impide disponer de personal cualificado para cubrir bajas, permisos o vacantes", una situación que "genera mucho retraso".

Esta situación, han advertido, provoca que las necesidades de servicio se cubran con el propio personal "ya agotado" y se acumulen jornadas adicionales que después no pueden compensarse por falta de efectivos.

En este sentido, han criticado que la gerencia "tire" del Ecyl para contratar el personal temporal que se necesita, pero así "no se solucionan las carencias estructurales de plantilla, que sufre una insoportable precarización y unas malas condiciones laborales".

Por todo ello, los representantes de CSIF han incidido en la necesidad de actualizar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) a las necesidades reales de los centros residenciales y asistenciales, porque las plantillas tienen "colapso estructural".

Esta reclamación de las bolsas es uno de los ejes centrales de la concentración de protesta que ha celebrado CSIF ante la Gerencia Regional de Servicios Sociales, en Valladolid.

Junto a la "insuficiencia" de plantillas, que "cronifica" la sobrecarga de trabajo, el sindicato independiente ha criticado que no se cubran vacantes, la necesidad de definir las competencias de algunas categorías, o el incremento de episodios de agresiones en los centros de trabajo.

Precisamente, CSIF trasladó formalmente estas quejas en un escrito remitido --el pasado 9 de febrero-- a la gerente regional de Servicios Sociales, Esperanza Vázquez, en el que se solicitaba una reunión urgente para abordar una problemática que el sindicato considera "de máxima gravedad".

Tras la concentración, representantes del sindicato independiente han mantenido un encuentro con la directora técnica de la Gerencia.

VACANTES Y TEMPORALIDAD

Según los datos oficiales de ocupación, en la Gerencia de Servicios Sociales existen 4.141 puestos de personal laboral, de los cuales 383 están vacantes (6,83 por ciento), aunque resulta especialmente grave la temporalidad, que supera el 46 por ciento.

En los funcionarios, el porcentaje de vacantes es mayor, el 21 por ciento, es decir, 340 puestos de 1.575. La falta de personal afecta especialmente a categorías que resultan claves para la atención integral.

En técnicos de atención directa (TAD) hay 111 vacantes (8,67 por ciento) y un 55,19 por ciento de temporalidad; en personal de servicios, 71 vacantes y más del 72 por ciento de temporalidad; en técnicos del menor, 18 vacantes (18,37 por ciento); en médicos, un 28,57 por ciento de plazas están vacantes; y en enfermería, el 47,68 por ciento es personal temporal.

CSIF critica que la implantación de la jornada de 35 horas semanales no ha venido acompañada de un refuerzo de plantillas, lo que ha reducido aún más la dotación real en los turnos.

El resultado es un aumento de la carga física y emocional en un sector exigente, donde las profesionales (mayormente mujeres) atienden a personas mayores dependientes, menores tutelados y colectivos vulnerables.

Asimismo, CSIF reclama una definición clara y actualizada de funciones en categorías como técnicos del menor (TM), técnicos de apoyo al menor (TAM) y técnicos de atención directa (TAD), ante la descoordinación y los conflictos organizativos que se están produciendo.