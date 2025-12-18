Las cuadrillas forestales de la Diputación de Valladolid realizan más de 1.800 intervenciones en 2025

Cuadrillas forestales de la Diputación de Valladolid. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las cuadrillas forestales de la Diputación de Valladolid han realizado un total de 1.855 intervenciones en 223 municipios de la provincia durante la campaña de 2025, lo que supone una cobertura del 99,5 por ciento.

La institución provincial ha subrayado, en un comunicado recogido por Europa Press, que estos datos reflejan la "amplitud y eficacia" del servicio, que "garantiza la seguridad de las personas, la protección de los espacios naturales y la mejora de la calidad de vida en los municipios".

Las cuadrillas, compuestas por 82 trabajadores distribuidos en 16 equipos, combinan personal propio de la Diputación y auxiliares del Plan Montel. Cada equipo está formado por un capataz y cuatro auxiliares y realiza labores fundamentales como desbroces, podas, tratamientos silvícolas, adecuación de sendas y riberas, limpieza de áreas recreativas y retirada de residuos forestales.

Para estas tareas, cuentan con maquinaria y herramientas especializadas, incluyendo tractores desbrozadores, motosierras, sopladores, podadoras de altura y furgonetas, además de instrumentos manuales como azadas, palas y tijeras.

Las bases de operaciones de las cuadrillas están en las localidades de Íscar, Medina de Rioseco, Medina del Campo, Tordesillas, Peñafiel, Valladolid y en la Finca Coto Bajo de Matallana.

La campaña comenzó el 3 de marzo y finalizará este viernes, 19 de diciembre de 2025, en el marco de un calendario escalonado que permite cubrir "eficientemente" todos los municipios, ha destacado la Diputación.

La organización y supervisión de los trabajos recae en el Servicio de Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua de la Diputación, que planifica las labores semanales, gestiona el personal, coordina con los Ayuntamientos y garantiza la correcta ejecución de todas las intervenciones.

Entre las actuaciones más relevantes destacan la prevención de incendios, limpieza y desbroce de montes, recuperación de espacios degradados, adecuación de sendas y caminos rurales y mejora de áreas recreativas.