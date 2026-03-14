El Cuarteto Meccore ofrecerá el lunes un concierto en el Teatro Liceo de Salamanca

Imagen de recurso del Cuarteto Meccore. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cuarteto Meccore ofrecerá este lunes, 16 de marzo, un concierto en el Teatro Liceo de Salamanca dentro del XIV Ciclo de Música de Cámara y Solistas.

El conjunto, que se presenta como uno de los más atractivos del circuito de cámara europeo por su "excepcional virtuosismo técnico, profundidad de sus interpretaciones y potente presencia escénica", interpretará tres obras maestras que reflejan la riqueza de estilos y tradiciones de los siglos XIX y XX.

En concreto, será la obra 'Variaciones y fuga sobre un tema de Viotti', Noskowski toma como punto de partida un motivo del violinista y compositor italiano Giovanni Battista Viotti, por lo que el tema atraviesa una serie de ocho variaciones, cada una con un carácter y una textura diferentes, hasta que se transforma en una imponente fuga en el movimiento final y la composición incorpora el ritmo y la estilización de las danzas polacas mazurca y kujawiak, las cuales confieren a la pieza un marcado carácter nacional y combinan la forma europea de las variaciones con tradiciones propias de su tierra.

Por otra parte, interpretarán el 'Cuarteto n.º 1 Sonata a Kreutzer' de Janácek, que alude a la novela homónima de León Tolstói, la cual se inspira a su vez en Beethoven, puesto que con su dramatismo intenso y sus violentos contrastes la obra retrata la lucha de personajes que se ven desgarrados por la pasión y las emociones extremas, todo ello en una música impregnada de expresión nerviosa, ritmos incisivos y giros bruscos.

Además, sonará el 'Cuarteto n.º 9' de Beethoven, perteneciente al ciclo Razumovsky, el cual trasciende los límites del cuarteto clásico ya que su monumental arquitectura, riqueza polifónica y contrastes audaces lo convierten en una obra visionaria donde el final de carácter fugado constituye uno de los momentos culminantes, pues es un cierre de extraordinaria energía que anuncia ya la senda de los cuartetos más avanzados y revolucionarios del Beethoven tardío.

Las entradas para este concierto tienen un precio de 15, 20 y 25 euros y se encuentran a la venta en la taquilla del Teatro Liceo y en la página web www.ciudaddecultura.org.