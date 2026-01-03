Cuatro atendidos, incluidos dos niños, en el incendio de una vivienda en Arcos de Jalón (Soria)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

SORIA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han sido atendidas tras el incendio de un vivienda situada en el número 28 de la avenida Madrid del municipio de Arcos de Jalón (Soria), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 4.36 horas de este sábado, 3 de enero, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso en el que se informaba del fuego en este domicilio, donde las llamas salían de una habitación y, en principio, no había personas afectadas.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil (COS) Soria y a los Bomberos de Almazán. Al llegar, la Benemérita ha solicitado a través del 1-1-2 asistencia sanitaria para atender a cuatro personas intoxicadas por el humo, por lo que Emergencias Sanitarias - Sacyl ha movilizado una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a cuatro personas, una mujer de 37 años, un varón de 42, una niña de once meses y un niño de cuatro años. La familia ha rechazado el traslado al hospital.