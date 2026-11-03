Cuatro detenidos en Burgos por robar material valorado en 20.000 euros euna empresa de tratamiento de aguas. - GUARDIA CIVIL DE BURGOS

BURGOS 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación denominada 'Powebur', ha detenido en Burgos a cuatro personas de entre 31 y 48 años como presuntas autoras, en distinto grado de participación, de un delito de robo con fuerza en las cosas y otro de receptación cometidos contra una empresa de tratamiento de aguas. Los agentes han conseguido localizar y recuperar un lote de los efectos sustraídos, cuyo valor total alcanzaba casi los 20.000 euros.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de julio a través del Puesto de la Guardia Civil de Castrojeriz (Burgos), tras denunciarse el asalto a unas instalaciones situadas en la comarca de Odra-Pisuerga. A las actuaciones se sumaron con posterioridad efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal de Burgos para esclarecer los hechos, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Desde la empresa afectada aseguraron que el asalto con fuerza provocó daños tasados en 1.200 euros, así como la sustracción de maquinaria específica por un importe superior a los 19.200 euros. Entre el material robado figuraban una desbrozadora, un generador, dos trípodes rescatadores, dos maletines de metraje, un caudalímetro, una bomba de achique y varias baterías.

La inspección ocular del almacén y la información facilitada por la colaboración ciudadana permitió centrar las sospechas sobre dos varones como presuntos autores materiales, quienes contaron con la ayuda de un tercero que facilitó una furgoneta para transportar los efectos. Asimismo, las pesquisas han acreditado la implicación de una cuarta persona que adquirió la mayor parte del género conociendo su origen ilícito, si bien ya se había desprendido de él.

Los cuatro arrestados, algunos de ellos con antecedentes por delitos contra el patrimonio en la misma comarca, han sido puestos a disposición de los Juzgados de Burgos, tras localizar a uno de ellos en el centro penitenciario de la capital por otras causas pendientes.