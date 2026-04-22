Cuatro detenidos y dos investigados en Valladolid por financiar móviles de alta gama con nóminas falsas

Imagen de un agente de la Guardia Civil en el establecimiento - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) - La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la localización y detención de cuatro personas y a la investigación de otras dos por su presunta implicación en los delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal cometidos en la localidad de Arroyo de la Encomienda.

Las actuaciones de la Operación FORGERYZA se iniciaron tras la denuncia presentada a finales del mes de noviembre en el puesto principal de Arroyo de la Encomienda por el representante legal de un establecimiento comercial en la que puso en conocimiento la financiación fraudulenta de cinco teléfonos móviles de gama alta valorados en 8.000 euros mediante la utilización de nóminas falsas por parte de varias personas.

A partir de estos hechos y según ha informado la Guardia Civil, se inició una investigación que incluyó el visionado de cámaras de seguridad del establecimiento, la verificación de las nóminas aportadas y el análisis del 'modus operandi' que consistía en que el presunto líder del grupo captaba a distintos individuos de su entorno, a quienes ofrecía una compensación económica o sustancias estupefacientes.

Posteriormente, los trasladaba al establecimiento comercial, les proporcionaba una nómina falsificada con sus datos y los acompañaba durante el proceso de compra y financiación. Una vez obtenidos los terminales, el cabecilla se quedaba con ellos y los vendía en plataformas de segunda mano.

Tras constatar la autoría de los implicados, se llevó a cabo la fase de explotación de la operación, que culminó con la detención de cuatro personas y la investigación de otras dos, todos ellos vecinos de Valladolid tras lo que ha quedado desarticulado el grupo criminal.

La Guardia Civil ha informado de que continúa las gestiones, ya que durante la instrucción de las diligencias se ha tenido conocimiento de que el mismo método podría haberse utilizado en otros establecimientos de la capital y de la provincia. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.