Cuatro detenidos en Palencia robar en viviendas que habían marcado previamente con un hilo de pegamento

PALENCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palencia a cuatro personas -dos hombres y dos mujeres de nacionalidad georgiana- acusadas robar tras comprobar que intentanban acceder de madrugada al interior de varios inmuebles para robar en viviendas que habían sido previamente señaladas con un discreto hilo de pegamento en las puertas.

La intervención, según han informado fuentes policiales, se produjo en torno a las 03.30 horas del pasado domingo, tras la instalación de un dispositivo de vigilancia en la avenida Santiago Amón y calles adyacentes, en el marco de la investigación abierta este verano a raíz de varios robos cometidos en domicilios de la ciudad. Los agentes sorprendieron a los sospechosos cuando lograron acceder al portal de un edificio en la calle Batán de San Sebastián.

Durante el registro se les intervinieron un juego de ganzúas y plásticos para forzar accesos mediante el conocido "método del resbalón", además de dinero en efectivo, joyas y un vehículo de alquiler con el que se habían desplazado desde Barcelona. El coche, propiedad de una empresa arrendadora, ha sido trasladado a dependencias policiales para un registro exhaustivo.

Los investigadores tratan ahora de vincular al grupo con robos cometidos en Palencia durante el mes de julio y en otras ciudades de Castilla y León y comunidades limítrofes. Según la Policía, los detenidos formarían parte de una "banda itinerante" organizada y se baraja la participación de más personas en las labores de marcaje de viviendas.

La actuación ha permitido evitar la consumación de al menos una treintena de robos, después de localizarse cuatro portales con viviendas señaladas con el mismo método.

Dos de los arrestados se encontraban en situación irregular en España: a uno de los hombres, con prohibición de entrada en territorio Schengen, se le tramitará la expulsión a Georgia, mientras que a una de las mujeres se le ha incoado procedimiento de expulsión.

Los cuatro fueron puestos a disposición judicial y quedaron en libertad con cargos, salvo el varón con prohibición de entrada en Europa, que permanece detenido a la espera de su proceso de expulsión.