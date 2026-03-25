Cuatro detenidos por sustraer 200 kilos de cable de cobre en Villanueva de Duero (Valladolid)

Un coche y un agente de la Guardia Civil de Valladolid. - GUARDIA CIVIL DE VALLADOLID

VALLADOLID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a cuatro personas, todas ellas de nacionalidad extranjera, como presuntos autores de un delito de apropiación indebida de cable de cobre por sustraer 200 kilogramos en la localidad de Villanueva de Duero.

Los hechos ocurrieron durante un servicio de Seguridad Ciudadana, cuando una patrulla observó un vehículo en el término de Villanueva de Duero que presentaba evidentes desperfectos y anomalías administrativas.

El turismo circulaba con el maletero entreabierto, las ópticas traseras dañadas y un estado general que llamó la atención de los agentes, quienes procedieron a su identificación, según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press.

Tras verificar la documentación, los agentes comprobaron que el vehículo se encontraba de baja temporal, carecía del seguro obligatorio y tenía la ITV caducada, por lo que se le ordenó su detención en la carretera CL-610 para realizar una inspección más detallada, cuando se constató que en el interior iban cuatro ocupantes.

Durante el registro del vehículo, los agentes localizaron en la parte trasera aproximadamente 200 kilogramos de cable de cobre pelado, distribuidos en 180 piezas y ocultos bajo una toalla. El material se encontraba ya desprovisto de plástico y preparado para su venta.

Ninguno de los ocupantes pudo acreditar su procedencia lícita, y uno de ellos manifestó que lo habían adquirido, sin aportar datos verificables.

Ante estos hechos, se procedió a la detención de los cuatro individuos como presuntos autores de un delito de apropiación indebida, mientras el vehículo fue inmovilizado en la localidad de Laguna de Duero y el material intervenido quedó depositado en dependencias oficiales, a disposición de la autoridad judicial.

Asimismo, se formularon las correspondientes denuncias administrativas por circular con un vehículo dado de baja, sin seguro obligatorio y con la ITV caducada.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado correspondiente.