Cuatro detenidos en Valladolid por una estafa de más de 921.000 euros a una empresa de telefonía

VALLADOLID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a cuatro personas como presuntas autoras de una estafa de casi un millón de euros a una empresa de telefonía. Se les imputan pertenencia a grupo criminal, falsificación de documento público, falsificación de documento mercantil, estafa, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

La investigación, desarrollada por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, ha culminado el 2 de junio de 2026 tras una compleja operación iniciada en 2024 a raíz de una denuncia presentada por el Departamento de Seguridad Corporativa de una compañía de telefonía, según la inoformación de la Policía Nacional recogida por Europa Press.

La empresa denunciante detectó entre diciembre de 2019 y noviembre de 2023 un conjunto de contrataciones irregulares de servicios telefónicos gestionadas por un distribuidor autorizado. Estas altas presentaban características comunes como el uso de empresas ficticias como titulares de los contratos y documentación soporte presuntamente falsificada, incluyendo escrituras, extractos bancarios y documentos de identidad.

Asimismo, se verificó la manipulación de datos para la domiciliación de recibos, la activación de líneas sin uso real y el pago inicial de algunas cuotas para evitar sospechas, dejando un perjuicio económico de 921.037,35 euros por comisiones generadas y deudas acumuladas.

Los investigadores han acreditado la existencia de un grupo delincuencial perfectamente organizado que ha operado mediante un entramado de hasta 70 cuentas bancarias, distribuidas entre sociedades y particulares bajo el control de los detenidos, y se ha valido de 150 empresas ficticias para las contrataciones fraudulentas.

UN MENOR DE EDAD, APODERADO DE UNA EMPRESA

Uno de los implicados era menor de edad durante buena parte del periodo investigado y, tras alcanzar la mayoría de edad, ha sido nombrado apoderado de una de las empresas utilizadas para mover los fondos ilícitos.

Con la información recabada, la Policía Nacional solicitó a la autoridad judicial mandamientos de entrada y registro para dos domicilios y un local comercial. Durante el operativo se procedió a la intervención de diversa documentación relevante, numerosas fotocopias de DNI falsificados, documentos a nombre de empresas ficticias, un blíster con 100 gramos de plata en diez lingotes, diversos blísteres con oro, monedas de plata y oro, un lingote de plata de 250 gramos, 3.000 euros en efectivo y 766 dólares americanos.

Como medida cautelar, se ha procedido al bloqueo de las cuentas de los investigados, inmovilizando un total de 400.000 euros.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para la tramitación del correspondiente atestado y han sido puestos posteriormente a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.

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