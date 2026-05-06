Cuatro detenidos en Valladolid por el hurto de un portátil de una furgoneta de reparto y el robo de bicicletas

Archivo - Sucesos.- Roba dentro de dos coches en Valladolid y cobra un boleto premiado de euromillones hallado en uno de ellos - POLICÍA MUNCIPAL DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 6 May. (EUROPA PRESS) - L

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a cuatro varones como presuntos autores de un delito de hurto cometido el pasado 4 de mayo, en concreto de un ordenador portátil del interior de un vehículo, así como por su presunta participación en otros hechos delictivos contra el patrimonio ocurridos en semanas anteriores, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron sobre las 13:30 horas en el Paseo Arco de Ladrillo. Minutos antes, un agente que se dirigía a su puesto de trabajo en su vehículo particular observó a un grupo de cuatro individuos, conocidos por su implicación en numerosos delitos contra el patrimonio, merodeando alrededor de una furgoneta estacionada en una zona reservada para autobuses urbanos.

Dos de ellos se aproximaron a la parte trasera del vehículo mientras los otros dos realizaban labores de vigilancia, por lo que el agente alertó de inmediato a la Sala CIMACC 091. Pocos minutos después, la Sala Operativa recibió una llamada comunicando la sustracción de un ordenador portátil del interior de una furgoneta de reparto estacionada en el mismo lugar.

Los autores habían huido hacia la calle Lecce, activándose un dispositivo policial para su localización. Durante la requisa, un indicativo localizó a cuatro varones cuya descripción coincidía plenamente con la facilitada. Fueron interceptados en la calle Boston, si bien no portaban el dispositivo sustraído.

Varias dotaciones ampliaron la búsqueda y localizaron el ordenador, sin la mochila, en un contenedor de reciclaje de envases situado a escasos metros del punto de identificación. Tras comprobar su propiedad y funcionamiento, el ordenador fue entregado al perjudicado, quien lo necesitaba para continuar su jornada laboral.

VINCULACIÓN CON OTROS DELITOS

Los agentes realizaron un análisis exhaustivo para determinar si los detenidos podían estar implicados en otros delitos recientes. Como resultado, se han identificado varios hechos con características coincidentes que permiten atribuir la autoría a dos de los arrestados, como el robo de una bicicleta eléctrica, valorada en 999 euros, en el aparcamiento de la estación de tren el pasado 28 de abril.

El visionado de las cámaras de seguridad mostró a un individuo arrancando el candado mediante tirones y patadas a las 02:20 horas. Los agentes reconocieron sin género de dudas a uno de los detenidos como autor de los hechos.

A otro de los detenidos se le imputa también el robo de otra bicicleta, valorada en 1.099 euros, en la Avenida de Segovia el pasado día 13 de abril. La víctima sorprendió a dos jóvenes cortando el candado y los persiguió sin éxito, aportando una descripción que coincide con uno de los arrestados.

Ante la evidencia de los hechos y las diligencias practicadas, los cuatro varones fueron detenidos como presuntos autores de un delito de hurto y dos de ellos por otro delito de hurto más. Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.