Cuatro empresas de León retan a cerca de 80 estudiantes de la ULE en el V Hackathon 'IDEA-T'

El Hackaton 'IDEA-T'. - ULE

LEÓN 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha reunido a cerca de 80 estudiantes en la V edición del Hackathon 'IDEA-T', una jornada de innovación y emprendimiento en la que se han enfrentado a desafíos reales de cuatro empresas de la provincia.

La iniciativa, que se ha desarrollado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ha contado con la participación de cuatro empresas de diferentes sectores: Fisura, UrbanBiker, McDonald's y Furor Games, según ha trasladado la ULE en un comunicado recogido por Europa Press.

'IDEA-T' se ha financiado en el marco del programa de conexión universidad-empresa 'TalentoCYL' de la Junta, orientado a impulsar el talento, la empleabilidad y el conocimiento del tejido empresarial de Castilla y León.

Así, el Hackathon se enmarca en las 195 actuaciones previstas hasta finales de 2027, entre las que se incluyen talleres de búsqueda de empleo, otros hackathons, visitas a empresas y formación en competencias adaptada a las distintas etapas universitarias.

PROBLEMÁTICAS REALES

Durante la jornada trasladaron a los estudiantes problemáticas y necesidades de su actividad diaria con el objetivo de retarles a proponer soluciones "innovadoras, realistas y viables".

Así, organizados en equipos de cuatro o cinco integrantes, los participantes trabajaron durante siete horas en los retos planteados por las empresas, y pusieron en práctica sus conocimientos y habilidades para desarrollar propuestas aplicadas a contextos profesionales reales.

La actividad, desarrollada bajo la dirección de las profesoras Liliana Herrera y Gloria Sánchez González, contó con la colaboración de doce profesores expertos del área de Organización de Empresas, quienes acompañaron a los grupos durante el proceso de trabajo.

Los desafíos planteados abarcaron diferentes temas como el de la empresa Fisura, que propuso diseñar una campaña de comunicación integral para el lanzamiento de una colección dirigida al público femenino en España, con el objetivo de generar recuerdo de marca y conversación a través de experiencias digitales y físicas.

Por su parte, Furor Games denominó a su reto 'Furor Next level' e invitó a los estudiantes a desarrollar una estrategia para captar clientes corporativos fuera de León a través de nuevas propuestas de ocio, eventos y servicios para empresas.

Esta estrategia debía incorporar herramientas de gamificación medibles y acciones de comunicación digital y, por ello, la entrega final exigió un plan de acción, un storyboard o vídeo.

En su caso, McDonald's centró su reto en su participación en el festival leonés Come y Calle, con el objetivo de reforzar su posicionamiento de marca frente a las hamburgueserías artesanales.

Para ello, los equipos tuvieron que explorar activaciones vinculadas a la música con la plataforma 'Suena a McDonald', acciones de merchandising e iniciativas que favorecieran la interacción con el público, prueba de nuevos productos o foco en postres y complementos.

Por último, UrbanBiker planteó la búsqueda de alternativas para la evolución de su modelo de comercialización de bicicletas eléctricas hacia fórmulas de economía circular, como la suscripción, el renting o los planes renove, acompañadas de una estrategia de lanzamiento ajustada a un presupuesto reducido.

Además, la jornada combinó el trabajo en equipo con actividades formativas y de convivencia, entre ellas, un taller de Comunicación Efectiva impartido por Inés Seisdedos y una actividad lúdica desarrollada por Furor Games, así como los participantes tuvieron a su disposición espacios para compartir experiencias y continuar con el trabajo en sus propuestas.

MIL EUROS EN PREMIOS PARA LOS GANADORES

Como reconocimiento a los casi 80 participantes, se concedieron cuatro premios de 250 euros, uno por cada reto empresarial, lo que suma una dotación total de 1.000 euros.

El equipo ganador del reto Fisura lo componían Manuel Gracia Brea, Iván Sánchez Alfonso, Hugo Rodríguez Ronda, Sheyla Nikoll Matamoros Zuniga y Valeria Compadre Domínguez.

El reto UrbanBiker tuvo a David García Fernández, Hugo Amez Cadenas, Carlos García Fidalgo, David Otero Prieto e Iván Díez Sánchez como equipo vencedor.

Por su parte, el jurado decidió que la propuesta más completa para McDonald's fue la elaborada por Elsa Álvarez Berdasco, Lidia Castañeda Pablos, María Tomás Navarro, Jimena Rodríguez Gallego y Manuel Santos Costales.

Finalmente, el reto Furor Games tuvo al equipo compuesto por Diego Peña Blanco, Marcos Maestro Mediavilla, Alejandro Marín López, Manuel Montesinos García y Xiaojie Chen como ganador.