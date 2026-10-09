Cuatro heridos en un accidente que deja cuatro kilómetros de retenciones en la A-62 en Tordesillas (Valladolid)

Un accidente entre dos camiones de obras y dos turismos obliga a cortar la A-62 y deja cuatro kilómetros de retenciones a la altura de Villamarciel y Ventas de Geria (Valladolid) - DGT

VALLADOLID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han resultado heridas, varias de ellas atrapadas, en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos camiones de obra y dos turismos en el kilómetro 143 de la autovía A-62, en Tordesillas (Valladolid), en sentido Salamanca, que ha obligado a cortar la circulación en la vía y deja, por el momento, cuatro kilómetros de retenciones.

El accidente se ha registrado en torno a las 11.27 horas, según la información facilitada por el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, y ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado, entre otros recursos, dos helicópteros medicalizados.

La Dirección General de Tráfico (DGT) informa de que la circulación permanece cortada en todos los carriles de la A-62 en este punto desde las 11.40 horas, debido al accidente, con nivel de servicio negro.