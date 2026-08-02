Cuatro heridos en la salida de vía de un coche en la P-913 en Castil de Vela (Palencia)

Archivo - Ambulancia Medicalizada (UME) de Sacyl. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

CASTIL DE VELA (PALENCIA), 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres de unos 40 años, han resultado heridas en la salida de vía de un turismo que ha dado varias vueltas de campana en el kilómetro 6 de la P-913, en Castil de Vela (Palencia), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso se produjo minutos antes de las 21.43 horas del sábado, cuando el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada en la que se informaba del accidente y de que uno de los heridos se encontraba en el interior del turismo.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y, por proximidad, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado un equipo médico y dos ambulancias soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido dos mujeres y dos varones de unos 40 años, que han sido trasladados posteriormente en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Palencia.