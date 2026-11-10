Cuatro humoristas llevan este viernes al CAEM de Salamanca el espectáculo cómico 'Mentes peligrosas 3'

SALAMANCA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo cómico 'Mentes peligrosas 3' llega al CAEM de Salamanca este viernes 13 como la tercera entrega de una gira humorística que propone un formato que combina humor, improvisación y diferentes estilos de comedia.

En esta ocasión, el espectáculo reunirá en Salamanca a cuatro figuras destacadas del humor en España, Álex Clavero, David Cepo, Eva Hache y Xosé A. Touriñán, quienes "sacarán la artillería pesada sobre el escenario del CAEM".

Los cuatro humoristas protagonizarán las dos funciones programadas el próximo 13 de noviembre, una a las 18.00 y otra a las 21.00 horas y las entradas tienen un precio de 31 y 34 euros ya se encuentran a la ventaen la taquilla del Liceo, en la Torre de los Anaya y en www.ciudaddecultura.org.