Cuatro juezas ascienden a magistradas ante la Sala de Gobierno del TSJCyL . - TSJCYL

BURGOS, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro juezas destinadas en órganos judiciales de Castilla y León han promocionado este miércoles a la categoría de magistradas por el turno de antigüedad ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el Palacio de Justicia de Burgos.

El acto institucional ha estado presidido por la presidenta del TSJCyL, Ana del Ser, y se ha celebrado conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tras la lectura de los reales decretos de nombramiento 1120/2025 y 511/2026 por parte de la secretaria de Gobierno del TSJCyL, las juezas promovidas han prestado el preceptivo juramento o promesa.

Las nuevas magistradas son Mariana Eustaquio Sastre, jueza que sirve la Plaza 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Medina del Campo, destino que continuará ocupando, Soraya Luengo Celadilla, jueza titular de la Plaza 2 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Ponferrada, órgano en el que continuará prestando servicio; Belén González Sánchez, jueza que sirve la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza, destino que continuará ocupando, y María Beatriz Sáez del Pozo, jueza que desempeñaba su trabajo en la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa María La Real de Nieva, y que pasará a ocupar la Plaza 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ávila.

La presidenta del TSJCyL ha dado la enhorabuena a las cuatro magistradas y ha ensalzado su preparación para afrontar retos como la implantación de la Ley de Eficiencia. "Vuestra experiencia, vuestro criterio y vuestro compromiso serán esenciales para consolidar este proceso de cambio y para seguir fortaleciendo nuestro sistema judicial", ha afirmado.