Cuatro trabajadores de una subestación eléctrica de Villalbilla (Burgos), heridos tras quedar colgados a 20 metros

Archivo - Camión de Bomberos que el Ayuntamiento de Burgos enviará al pueblo Saharaui. - AYUNTAMIENTO DE BURGOS - Archivo

BURGOS, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro trabajadores de una subestación eléctrica de Villabilla de Burgos han resultado heridos tras quedarse colgados a una altura de unos 20 metros después de romperse una cruceta en la que trabajaban.

Según informa el 1-1-2, los hechos se han producido a las 10.03 horas. Los compañeros de los heridos estaban intentando bajarles con una grúa.

El centro ha avisado a bomberos de Burgos, Guardia Civil (COS) y a Sacyl. De momento no hay más información sobre la filiación y la situación de los heridos.