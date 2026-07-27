Cuatro trabajadores de una subestación eléctrica de Villalbilla (Burgos), heridos tras quedar colgados a 20 metros

Archivo - Camión de Bomberos que el Ayuntamiento de Burgos enviará al pueblo Saharaui.
Archivo - Camión de Bomberos que el Ayuntamiento de Burgos enviará al pueblo Saharaui. - AYUNTAMIENTO DE BURGOS - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 27 julio 2026 10:51
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   BURGOS, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Cuatro trabajadores de una subestación eléctrica de Villabilla de Burgos han resultado heridos tras quedarse colgados a una altura de unos 20 metros después de romperse una cruceta en la que trabajaban.

   Según informa el 1-1-2, los hechos se han producido a las 10.03 horas. Los compañeros de los heridos estaban intentando bajarles con una grúa.

   El centro ha avisado a bomberos de Burgos, Guardia Civil (COS) y a Sacyl. De momento no hay más información sobre la filiación y la situación de los heridos.

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