Cultura actualiza el diagnóstico de zonas sensibles y revisa las vitrinas de las piezas de mayor riesgo ante los robos

Entrada al Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), en la capital leonesa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte actualizará el diagnóstico de las zonas sensibles y revisará las vitrinas de las piezas de mayor riesgo ante el incremento de robos de piezas de valor en centros museísticos para lo que ha estrechado la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según ha informado la Consejería a través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, desde que se tuvo conocimiento de los robos registrados en museos de otras comunidades autónomas el departamento que dirige Alberto Díaz Pico está adoptando medidas preventivas y reforzando los mecanismos de protección de las piezas susceptibles de este tipo de robos en coordinación con el Ministerio de Cultura y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Estas actuaciones forman parte de las recomendaciones trasladadas en las reuniones mantenidas con el Ministerio y comprenden la actualización del diagnóstico de las colecciones, instalaciones y zonas sensibles de cada museo, con la identificación de puntos vulnerables y establecimiento de medidas de protección que resulten necesarias y la revisión de las vitrinas y sistemas de exposición de las piezas consideradas de mayor riesgo, "especialmente aquellas que, por sus características o valor, puedan resultar más susceptibles de sustracción".

Por su parte, los museos trasladarán a la Dirección General de Políticas Culturales la información correspondiente para valorar, en su caso, las medidas adicionales que deban adoptarse. Otra de las medidas adoptadas pasa por extremar la atención de todo el personal de los museos ante posibles comportamientos o actitudes sospechosas de visitantes, que incluye la concienciación tanto del personal propio como de los trabajadores de las empresas de seguridad externa, con el objetivo de mejorar la capacidad de detección y prevención.

Además, se ha solicitado la puesta en marcha de acciones formativas específicas para los trabajadores de los museos y las empresas de seguridad y también se ha planteado la conveniencia de hacer extensivas estas recomendaciones a otros titulares de centros museísticos que custodian objetos de especial valor.

"La Junta de Castilla y León mantiene así una política activa de prevención y protección del patrimonio museístico, anticipándose a posibles riesgos y reforzando las medidas de seguridad allí donde resulte necesario, con la colaboración de los responsables de los museos, el Ministerio de Cultura y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", han destacado las mismas fuentes.

La Consejería ha advertido de que la sustracción del Tesoro de Villena no constituye un episodio aislado, "sino que se enmarca en un fenómeno delictivo que está afectando a museos de distintos países europeos".

Asimismo, ha reconocido que los análisis realizados apuntan , a una evolución de este tipo de robos "hacia métodos cada vez más agresivos y contundentes, con especial interés de las organizaciones criminales por objetos de oro y plata, por su facilidad para ser fundidos, así como por piedras preciosas y piezas de joyería, debido a su facilidad de reventa ilícita".