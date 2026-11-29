VALLADOLID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

En Castilla y León, donde están en juego 31 escaños al Congreso y con el 80 por ciento de los votos escrutados, el PP ha mantenido la primera posición en la Comunidad con 17 escaños, aunque ha perdido uno por la provincia de Salamanca, que ha pasado a Vox.

De este modo, la formación de Santiago Abascal ha sumado dos escaños en la Comunidad, al repetir uno por Valladolid y añadir el obtenido en Salamanca.

Por su parte, el PSOE ha conservado sus 12 escaños y se ha mantenido como la segunda formación más votada.