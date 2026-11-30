VALLADOLID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

En la comunidad autónoma de Castilla y León, con el 89,39 por ciento de los votos escrutados en el Senado, el Partido Popular mantiene 27 escaños y el PSOE unido a Frente Amplio con 'Senado de Progreso' nueve, el mismo reparto de los senadores de las anteriores elecciones generales.

A Castilla y León le corresponden 36 senadores, cuatro por cada una de las nueve circunscripciones, y enviará a la Cámara alta a 20 hombres y a 16 mujeres, entre ellas la portavoz del Grupo Parlamentario en el Senado, Alicia García, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que mantienen los escaños.

La participación ha sido del 80,80 por ciento y ha subido 11,61 puntos porcentuales y la abstención se ha situado en el 19,19 por ciento, 11,61 puntos menos.

Según el escrutinio, los senadores electos por Ávila son Carlos García González, Alicia García Rodríguez y María Pilar Rodríguez Aparicio, por el PP, y Carlos Montesino Garro por PSOE-IU-MS. En el caso de Burgos los representantes en la Cámara Alta serán Francisco Javier Lacalle Lacalle, María Sandra Moneo Díez y Salvador de Foronda Vaquero, por el PP, y María Aitana Hernando Ruiz (PSOE-IU-MS).

Los senadores por León serán Silvia Franco González, Antonio Silván Rodríguez y María Asunción Mayo Fernández, del PP, y Salvador Vidal Varela por PSOE-IU-MS y por Palencia Roberto Martín Casado, Cristina Sandino Vallejo y Jorge Domingo Martínez Antolín, por el PP, y Rosa María Aldea Gómez por PSOE-IU-MS.

En el caso de Salamanca los senadores del PP serán Bienvenido de Arriba Sánchez, Marta Labrador Gutiérrez y Pedro Samuel Martín García, y el de Senado por Progreso Carlos Fernández Chanca. Según el escrutinio, los senadores electos por Segovia son Juan José Sanz Vitorio, María Ángeles García Herrero y José María Bravo Gozalo, por el PP, y María del Lirio Martín García de PSOE-IU-MS.

Por Soria tendrán escaño en la Cámara Alta Benito Serrano Mata, María Yolanda de Gregorio Pachón y Javier Jiménez Santamaría, del PP, y Ana Alegre Martínez de PSOE-IU-MS.

Por último, los senadores por Valladolid serán María Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Jesús Julio Carnero García y José Ángel Alonso Pérez, por el PP, Sara María Galván Lobato por PSOE-IU-MS, y por Zamora José María Barrios Tejero, Elvira Velasco Morillo y Óscar Ramajo Prada, por el PP, y José Fernández Blanco, por PSOE-IU-MS.