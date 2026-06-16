CyL aglutina el 5,4% de las vacantes del país en el primer trimestre con 8.578

VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de vacantes en España llegó a las 159.785 en el primer trimestre del año lo que supone 6.900 más que en el mismo periodo del año anterior y 8.578 de ellas se registraron en Castilla y León que aglutina el 5,4 por ciento del total nacional, el quinto mayor porcentaje del país, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral publicada este martes por el INE y consultada por Europa Press

El 89,6 por ciento de los empresarios consultados en la Comunidad asegura que no necesitan ningún trabajador más, el 5,5 por ciento apunta al "elevado coste" de contratación y un 4,9 por ciento a otros motivos.

Las comunidades con mayor número de vacantes fueron Cataluña (31.943), Comunidad de Madrid (30.672) y Andalucía (24.511). Por su parte, las que menos tuvieron fueron La Rioja (862), Extremadura (1.166) y Cantabria (1.393).