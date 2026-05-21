CyL "aprovechará al máximo" el plan de vivienda pero reprocha el "retraso" y la imposición de "criterios ideológicos"

VALLADOLID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado que Castilla y León va a "aprovechar al máximo" el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que ha criticado por haberse elaborado "sin intervención" de las comunidades autónomas y por incluir medidas "ideológicas" con las que la Comunidad "no está en absoluto de acuerdo", como la regulación del mercado mediante zonas tensionadas.

De esta forma se ha expresado el consejero en declaraciones difundidas a los medios con motivo de su asistencia a la Conferencia Sectorial en materia de vivienda convocada por el Ministerio del ramo, en la que el Gobierno y las comunidades van a abordar los criterios de asignación de los fondos del nuevo Plan de Vivienda Estatal 2026-2030.

Precisamente, el titular autonómico de Vivienda ha señalado la "disconformidad" de Castilla y León con este plan, puesto que el Gobierno ha tradado a las autonomías de forma "absolutamente desconsiderada".

Suárez-Quiñones también ha criticado que el contenido del plan aprobado se haya conocido por el último Boletín Oficial del Estado, cuando lo "lógico" habría sido que antes de su aprobación hubiera habido una sectorial donde se hubiera puesto de manifiesto el trabajo final para poner en común las discrepancias y abordar aquellos aspectos que suscitaran desacuerdo.

"No ha sido así, el plan fue al boletín oficial sin intervención de las comunidades autónomas, por lo tanto, en cuanto a la forma, una protesta clara de Castilla y León que hoy se oirá también en la conferencia sectorial", ha expresado el consejero en funciones de Vivienda.

En cuanto al fondo del plan, Suárez-Quiñones ha señalado que contiene una "parte clara de la ideología" en materia de vivienda del gobierno de Pedro Sánchez, en la que Castilla y León "no está en absoluto de acuerdo".

"Hay unas partes aprovechables y de hecho lo vamos a aprovechar como vamos a aprovechar también la financiación estatal pero está plagado de cuestiones ideológicas con las que estamos totalmente en contra", ha incidido, "no por un posicionamiento político sino porque no son buenas para la vivienda".

En este sentido, ha hecho referencia a figuras como la intervención en el mercado a través de las zonas tensionadas, que ha sido un "fracaso" en Europa y en aquellos territorios donde se aplica en la actualidad, como Cataluña.

POLÍTICA DE INCENTIVOS

El consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha asegurado que Castilla y León tiene otra política centrada en los incentivos, la seguridad jurídica y el apoyo a los jóvenes y al medio rural.

En la misma línea, ha censurado que el Ejecutivo central "presumiera" de que iba a triplicar los fondos en este plan, algo que ha resultado "no ser cierto", ya que se han "duplicado los fonso dado que el anterior plan eran cuatro años y este son cinco".

"En esa tesitura temporal, la aportación del gobierno pasa de 400 millones a 800, por lo tanto es el doble", ha subrayado, para después señalar que las comunidades van a aportar entre cinco y siete veces más".

Otro punto que ha centrado la crítica del titular autonómico de Vivienda ha sido el "retraso" a la hora de aprobar este plan, que "tendría que haber estado aprobado el año pasado para poder ejecutarlo este año".

De hecho, ha asegurado que 2026 va a ser un "año perdido" porque hoy se aprueban los criterios de reparto, pero luego tiene que llevarse al Consejo de Ministros y establecer unos convenios bilaterales con las comunidades autónomas.

No obstante, Suárez-Quiñones ha aseverado que esto "no supone que se haya parado la política de vivienda en Castilla y León", puesto que la Comunidad dispone de medidas "muy potentes" en esta materia con "muchas líneas de trabajo" y va a "mantener esa dinámica".