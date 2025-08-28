CyL autoriza el pago de ayudas de 500 euros a 69 familias desalojadas por incendios que dejan 235 inmuebles afectados

Varias personas observan el incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España) - Carlos Castro - Europa Press

El Ejecutivo autonómico destaca que al menos 24 de las medidas del plan de recuperación se encuentran ya ejecutadas o en ejecución

La Junta avanza en más de la mitad de las medidas en la primera semana del Plan para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales tras haber autorizado ya el pago de ayudas de 500 euros a 69 familias desalojadas, destinar 2,5 millones al abono de subvenciones de 5.500 euros a 460 agricultores y ganaderos y haber informado favorablemente 14 peticiones de las ayudas de 5.500 euros destinadas a autónomos y pymes.

De igual forma, un total de 210 desempleados serán contratados en 107 ayuntamientos para labores de recuperación y regeneración, con una inversión de 2,3 millones, mientras que ya se encuentran en fase de estudio acciones de promoción turística de los recursos culturales y patrimoniales mientras se impulsa el Plan de Las Médulas.

Así lo ha trasladado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha dado cuenta del avance en la ejecución del primer paquete de medidas destinadas a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales, una semana después de su presentación por parte del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

En su intervención, Fernández Carriedo ha recordado que el Acuerdo 34/2025 del Ejecutivo autonómico por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas recoge 45 medidas con el objetivo de atender a las personas, recuperar la normalidad en los municipios afectados y poner en marcha actuaciones de reconstrucción que incluyan a familias, empresas y el conjunto de la sociedad.

Precisamente, ha destacado que al menos 24 de estas actuaciones se encuentran ya ejecutadas o en ejecución, con lo que se da cumplimiento al compromiso de actuar con "agilidad" para que las ayudas lleguen con la "máxima rapidez".

COORDINACIÓN DE LA AYUDA

A este respecto, el portavoz de la Junta ha explicado que la Consejería de la Presidencia ha enviado una carta personalizada a los alcaldes de los municipios y pedanías afectados y/o evacuados por los incendios en la que les informa sobre las ayudas disponibles para reparar los daños en infraestructuras y servicios municipales, en cumplimiento de la medida 6.

La carta solicita a los ayuntamientos que comuniquen, lo antes posible, los daños sufridos en sedes municipales, edificios públicos, alumbrado, parques y equipamientos de carácter general, junto con una estimación del coste de reparación, para que la Dirección de Administración Local pueda valorar las solicitudes y gestionar las ayudas correspondientes.

APOYO A INDUSTRIA, PYMES Y AUTÓNOMOS

Durante la rueda de prensa, el consejero también ha señalado que la Consejería de Economía y Hacienda ya ha publicado las ayudas de 5.500 euros destinadas a autónomos y pymes cuya actividad se haya visto interrumpida por los incendios forestales y que se encuentren ubicados en los municipios evacuados por el fuego.

Esta medida, de carácter no reembolsable y concesión inmediata, busca reforzar la liquidez de los negocios afectados y evitar el cierre de empresas.

Hasta el momento se han informado favorablemente 14 peticiones (siete en la provincia de León y otras siete en la provincia de Zamora) por valor de 77.000 euros, autorizados hoy en Consejo de Gobierno. Esta actuación se enmarca en la medida 11 para la recuperación de las zonas afectadas por incendios.

Estas ayudas pueden ser solicitadas por autónomos y pymes que realicen proyectos de inversión subvencionables en activos materiales e inmateriales como la creación de un nuevo establecimiento; la ampliación de la capacidad de un establecimiento existente; la diversificación de la producción; el proceso de producción de un negocio existente; y la adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento que haya cerrado.

Por parte de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, el Consejo de Gobierno aprueba hoy un paquete de subvenciones, por importe de 2.374.054 euros, destinado a financiar la contratación de al menos 210 desempleados en los 107 ayuntamientos afectados con el fin de que puedan llevar a cabo labores de recuperación y regeneración, en cumplimiento de la medida 15.

Finalmente, se ha puesto a disposición de los ayuntamientos las instrucciones y los formularios para solicitar las ayudas destinadas a la reparación de los daños materiales generados en pymes y autónomos de los sectores de comercio, artesanía y servicios de proximidad (medida 20) con una cuantía individual por negocio será 100 por ciento de los gastos hasta los 5.000 euros.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en cumplimiento de la medida 21, ha declarado de emergencia en el Consejo de Gobierno de hoy la contratación de obras y servicios para el desescombro y consolidación de viviendas en las provincias de León, Palencia, Salamanca y Zamora, por un importe total superior a los 2,7 millones de euros.

Por otra parte, se ha aprobado la concesión directa de subvenciones por valor de 252.000 euros para financiar la reparación de edificaciones complementarias dañadas y reposición de enseres en el municipio de Cubo de Benavente (Zamora) con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda adecuada, recuperar el patrimonio arquitectónico y favorecer la permanencia de la población en el medio rural (medidas 4 y 5).

El total de inmuebles afectados es de 235: 12 de ellos viviendas habitadas como primera residencia; 30 viviendas habitadas como 2 residencia; 20 viviendas en desuso; 155 edificios de otro tipo (corralas, patios, tenadas, almacenes, cobertizos) y 18 naves.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la concesión directa de una subvención de 5.500 euros a 460 agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios por un importe total que supera los 2,5 millones de euros, en cumplimiento con la medida 8 del plan de actuaciones.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha gestionado el suministro de más de 2.300.000 kilogramos de paja, forraje y pienso para 172 ganaderías de la Comunidad afectadas por los incendios., en el marco de la medida 23.

RECUPERACIÓN EN LAS MÉDULAS

En lo referente a la afectación de bienes que integran el patrimonio cultural, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ya ha activado la medida 18: solicitud de ayudas, dirigidas a los ayuntamientos para la recuperación y adecuación de los bienes que hayan resultado dañados.

Respecto a las actuaciones en el Espacio Cultural y Natural de Las Médulas (medidas 42, 43, 44 y 45), tras la comprobación del grado de afectación en la zona, desde el primer momento se ha estado en contacto con la UNESCO y el Centro de Patrimonio Mundial, para informar de la situación.

Entre las medidas iniciadas, destaca el diseño de un Plan de Recuperación, que deberá adaptarse al Plan de Gestión Integral, en cuya actualización se venía trabajando desde el año pasado, con un grupo autónomo de expertos, coordinado por la Fundación Las Médulas.

Por otro lado, el pasado lunes se ha activado el Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias (GADE) del CSIC para la evaluación de la afectación del incendio al BIC y la evaluación de riesgos que puedan derivar como consecuencia directa del incendio. Este grupo elaborará unas recomendaciones que deberán tenerse en cuenta en el Plan de Recuperación y, por tanto, en el Plan de Gestión Integral.