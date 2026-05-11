CyL bate su récord histórico de trasplantes de órganos en un fin de semana con doce implantados

Archivo - Hospital Universitario de Salamanca. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado un récord histórico de trasplantes de órganos sólidos a lo largo de un fin de semana, con un total de doce órganos implantados a nueve pacientes, todos ellos realizados en los hospitales de Salamanca y Valladolid, según los datos ofrecidos por la Coordinación Autonómica de Trasplantes.

En el caso del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, se han realizado a siete pacientes dos trasplantes bipulmonares (cuatro pulmones), cuatro renales y uno de páncreas-riñón (dos órganos), todo ello con un total de tres extracciones multiorgánicas de donantes fallecidos, que han hecho posible este récord que "va a permitir mejorar la vida de otras personas".

En el caso del Hospital Clínico Universitario de Valladolid hay que sumarle un trasplante cardiaco y uno renal a lo largo del fin de semana, según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

La Consejería de Sanidad ha agradecido el "compromiso" de los equipos de trasplantes de la Comunidad por su trabajo y profesionalidad, así como ha reconocido la "generosidad" de las familias donantes "que ha hecho posible ofrecer una oportunidad de vida a otros pacientes".

A lo largo de 2025, en los hospitales públicos de Castilla y León se realizaron un total de 261 trasplantes de órganos.