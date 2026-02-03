CyL cerró 2025 con 1,46 millones de turistas extranjeros y un gasto de 1.055 millones, un 14,43% más

Archivo - Oficina de Turismo Segovia a los pies del Acueducto. - AYUNT. DE SEGOVIA. - Archivo

MADRID/VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León cerró el año 2025 con un total de 1.462.306 turistas extranjeros y un gasto total acumulado de 1.055,73 millones de euros, un 14,43 por ciento más que en 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hechos públicos este martes.

Agosto registró el mayor número de turistas extranjeros, con 243.100, seguido de julio, con 182.544; septiembre, con 123.025; abril, con 121.335; mayo, con 116.610; octubre, con 111.599; diciembre, con 110.086; marzo, con 103.842; noviembre, con 95.252, junio, con 92.553, con febrero y enero a la cola (81.935 y 80.425 en cada caso).

Por su parte, el gasto medio de los turistas internacionales alcanzó los 1.055,73 millones de euros, frente a los 922,62 millones de 2024, con un gasto medio por persona de 722 euros, un 4,91 por ciento más, y un gasto medio diario por persona de 151 euros, un 7,72 por ciento más.

Asimismo y según esta encuesta, la duración media del viaje de los turistas extranjeros se situó en 4,80 días, en este caso ligeramente inferior a la media de 2024 cuando llegó a los 4,92 días, lo que representa un descenso del 2,61 por ciento.

Por su parte, España cerró el año 2025 con los mejores registros históricos para el sector turístico tras alcanzar los 134.712 millones de euros en gasto acumulado, lo que supone un incremento del 6,8 por ciento respecto al año anterior, y recibir a 96,8 millones de turistas internacionales, un 3,2 por ciento más que en 2024.

El sector turístico cierra el año 2025 con las previsiones cumplidas tanto en llegadas como en ingresos.

Así, el gasto acumulado de los turistas internacionales entre enero y diciembre asciende a 134.712 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,8 por ciento respecto a los doce meses anteriores.

Esta cifra es superior a todo el gasto acumulado en 2024, que ascendió a 126.282 millones de euros.

En cuanto al número de turistas internacionales que llegaron a España el año pasado, la cifra es también la más alta de la serie histórica y roza los 96,8 millones, con un crecimiento del 3,2 por ciento en relación al mismo periodo del año anterior.

Estos datos de récord, tanto en gasto como en llegadas, consolidan la tendencia de crecimiento del gasto en destino por encima del incremento en el ritmo de las llegadas, aunque algo más moderado en este 2025 que el pasado año.

En el conjunto de los doce meses de 2025, el país que más gasto turístico realizó fue Reino Unido con 23.650 millones de euros, un 4,9 por ciento más que el año anterior.

Le siguieron Alemania, con 15.831 millones de euros y un aumento del 2,0 por ciento, y Francia con 11.613 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,9 por ciento con respecto al mismo periodo de 2024.

En cuanto a visitantes, los principales países emisores en 2025 fueron Reino Unido (con 19 millones y una subida de 3,7% respecto al mismo periodo de 2024); Francia (con más de 12,7 millones y una ligera bajada del 1%), y Alemania (con más de 12 millones y una subida del 0,6%).

EL GASTO SIGUE CRECIENDO

En el mes de diciembre, el incremento del gasto de los turistas internacionales fue más de 5 puntos porcentuales superior al aumento del número de visitantes extranjeros.

Concretamente, en este diciembre España recibió 5,3 millones de turistas internacionales (un 0,42% más), que generaron un gasto total superior a los 8.000 millones de euros (un 5,5% más).

Durante este mes, cada turista gastó un promedio de 1.514 euros, lo que representa un incremento del 5% respecto a diciembre del año anterior. El gasto medio diario de los visitantes creció también un 5% en tasa interanual, situándose en 167 euros.

Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con más de 2,4 millones y una disminución anual del 1,4%.