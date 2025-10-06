CyL contabiliza 5.579 casos activos en el Sistema VioGén, un 0,23% menos que en agosto

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentan el nuevo modelo de respuesta policial a la violencia de género. LUGAR: Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), a 15 de enero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Castilla y León cuenta con 5.579 casos activos en el Sistema VioGén, lo que supone una caída del 0,23 por ciento --13 casos menos-- que en agosto. No obstante la Comunidad se sitúa como la octava con más casos activos del conjunto de las autonomías, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Interior a 30 de septiembre de 2025

En el ámbito nacional se han contabilizado 104.981 casos activos de víctimas de violencia de género, de los que 54.153 son con menores a cargo, según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska recogidos por Europa Press.

En Castilla y León, la cifra de casos con menores a cargo alcanza los 2.767, de los que 84 están en situación de riesgo, Además, existen 664 casos de especial relevancia.

No obstante, del total de casos registrados en Castilla y León 4.695 están catalogados como de riesgo bajo, 832 son de riesgo medio y 52 alto.

Por provincias, Burgos es la que más casos activos tiene con 1.279, seguida de León con 1.065. Por debajo del millar se sitúan Valladolid con 818, Salamanca con 653, Palencia con 482, Segovia con 383, Ávila con 359, Zamora con 290 y, por último Soria con 241.

En cuanto a las edades de las víctimas se han registrado 89 casos activos de menores de 18 años, 1.369 de entre 18 y 30 años; 2.540 de 31 a 45 años; 1.420 de 46 a 64 años y 161 de 65 o más años.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.257; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.886; la Comunidad de Madrid, con 12.818; Canarias, con 6.652; Galicia, con 6.161; Murcia, con 5.810; Castilla-La Mancha, con 5.671; Castilla y León, con 5.579; Baleares, con 4.295; Extremadura, con 2.940; Aragón, con 2.533; Asturias, con 2.192; Navarra, con 2.092; Cantabria, con 1.636; La Rioja, con 947; Ceuta, con 276, y Melilla, con 236.