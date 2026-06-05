CyL contabiliza más de medio millón de animales de compañía: 297.613 gatos y 264.755 perros

Un bebé acaricia a su perro. - EUROPA PRESS

Entre estas mascotas también hay cerca de 100.000 entre conejos, aves, reptiles o tortugas

VALLADOLID/MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los hogares de Castilla y León tienen un total de 647.526 animales de compañía, la mayoría gatos y perros, según ha avanzado este viernes el Ministerio de Derechos Sociales, que está trabajando en la primera Estadística Nacional sobre protección animal.

Un adelanto ha sido ofrecido por el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, durante el Consejo Estatal de la Protección Animal que se ha celebrado esta semana en Madrid.

Derechos Sociales ha estimado este número a partir de lo que reflejan las inscripciones en los registros autonómicos de animales de compañía durante el período comprendido entre los años 2021 y 2025. La estadística refleja en que en la Comunidad hay 297.613 gatos, 264.755 perros y 85.158 entre aves, reptiles, conejos, entre otros.

A nivel nacional, hay un total de 15.171.569 animales de compañía. Los perros siguen siendo el 'compañero' más habitual en España, con 7.562.893 (el 50 por ciento del total); seguidos de los gatos, con 5.619.967 (un 37 por ciento).

A ellos se unen otros que conviven en los hogares españoles como conejos, aves, reptiles o tortugas, que suman casi dos millones de animales (1.988.708) y que constituyen el 13 por ciento del total. De acuerdo con el Ministerio, el número total de animales de compañía en España ha crecido un 14 por ciento desde 2021, pasando de 13.291.039 a 15.171.569 en 2025.

La estadística también desglosa el número de animales de compañía por Comunidades Autónomas (CCAA). En este sentido, Andalucía es la que más animales tiene con 3,3 millones; seguida de Cataluña, con casi dosmillones; la Comunidad de Madrid, con 1,9 millones; y la Comunidad Valenciana, con 1,5 millones.

Según ha recordado el Departamento ministerial, el desarrollo de esta Estadística Nacional sobre la Protección Animal supone el cumplimiento de una obligación recogida en la Ley de Bienestar Animal y seguirá su curso en los próximos meses.

Al margen de estos datos, el Consejo Estatal de la Protección Animal también ha abordado la elaboración de un protocolo para atender a los animales de compañía en caso de emergencia o catástrofe, un trabajo colaborativo entre el ministerio de Derechos Sociales, a través de la Dirección General de Derechos de los Animales, y el ministerio del Interior, por medio de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

"El protocolo se pondrá a disposición de las comunidades autónomas para que puedan adaptar sus Planes de Protección Civil a las disposiciones que establece la Ley de Bienestar Animal", ha destacado Derechos Sociales.