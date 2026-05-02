CyL contará con una Academia de Ciencias de la Enfermería para promover la investigación sobre los cuidados

Constitución de la comisión promotora de la Academia de Ciencias de la profesión en Castilla y León - ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA DE CYL

VALLADOLID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, las universidades públicas de Salamanca, Valladolid, Burgos y León, y profesionales científicos, académicos y asistenciales han constituido la comisión promotora de la Academia de Ciencias de la Profesión Enfermera en la comunidad con el objetivo de promover la investigación, el conocimiento y la transferencia científica en el ámbito de los cuidados.

El procedimiento supone un avance decisivo en un proyecto llamado a convertirse en referencia para el impulso del conocimiento, la investigación, la innovación y la excelencia profesional en el ámbito de los cuidados y de las Ciencias de la Salud, según ha señalado el órgano colegial en un comunicado recogido por Europa Press.

Próximamente se iniciará una ronda de reuniones con otras universidades privadas, colegios profesionales, sociedades científicas y administraciones públicas que permitan "rubricar convenios para abordar líneas conjuntas de investigación y conocimiento".

El presidente del Consejo, Enrique Ruiz, ha afirmado que este paso representa "la consolidación de un proyecto que responde al crecimiento científico, académico e investigador que ha experimentado la enfermería en las últimas décadas", en el que las universidades y la profesión se han unido "para impulsar el desarrollo profesional y la innovación a través de la Academia de la Profesión Enfermera".

Esta Academia se ha configurado como una corporación de derecho público "orientada al fomento, desarrollo y difusión del conocimiento científico enfermero, así como al reconocimiento de la autonomía disciplinar de la profesión".

Entre sus objetivos se encuentran "el impulso de la investigación, la promoción de la reflexión científica y ética, la transferencia de conocimiento a la sociedad, el fortalecimiento de la formación avanzada y el desarrollo de iniciativas orientadas a mejorar la calidad asistencial y sanitaria".

Asimismo, aspira a convertirse en "un espacio estable de colaboración entre universidad, profesión, investigación y sistema sanitario, con el ánimo de favorecer el diálogo interdisciplinar y la generación de conocimiento aplicado a los cuidados".

La comisión promotora ha acordado iniciar los trámites administrativos necesarios para solicitar la creación de la Academia ante la Junta de Castilla y León, conforme a lo establecido en el Decreto 20/2011, de 19 de mayo, por el que se regulan las Academias Científicas y Culturales de la Comunidad.

El proyecto ha recibido un compromiso inicial de colaboración institucional por parte de las entidades participantes, que han mostrado su disposición "a impulsar acuerdos y convenios de apoyo a la futura Academia durante su fase de implantación", para los que el Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de Castilla y León pondrá a disposición de la futura institución "espacios en su sede de Valladolid para facilitar el inicio de su actividad".

La creación de la Academia supone "un reconocimiento al proceso de transformación académica y científica vivido por la Enfermería española y, en concreto, por la castellano y leonesa en las últimas décadas, marcado por la consolidación universitaria de la profesión, el crecimiento de la investigación enfermera y la incorporación de nuevos ámbitos de conocimiento y especialización".

En la actualidad existen academias vinculadas a la enfermería en las comunidades de Galicia, Madrid, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana y también Vizcaya, y esta iniciativa impulsada en Castilla y León refuerza así "la presencia institucional y científica de la profesión dentro del ámbito académico y sanitario español".