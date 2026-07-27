CyL ha coordinado desde el jueves la atención social y sanitaria de 2.838 personas por el fuego en Ávila

Vecinos desalojados del Valle del Tietar en Ávila han sido realojados en el polideportivo 1° De Mayo-Ciudad de la Cerámica en Talavera de la Reina, durante el incendio de Burgohondo, a 26 de julio de 2026, en Talavera de la Reina, Toledo, Castilla-La Manc - Fernando Sánchez - Europa Press

ÁVILA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha coordinado desde el pasado jueves, día 23 de julio, hasta la noche del domingo 26 la atención a 2.838 personas entre el traslado de personas mayores a otras residencias y la asistencia sanitaria y social prestada tanto en las zonas afectadas por los incendios como en la capital abulense.

En concreto y según ha informado este lunes la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, durante el fin de semana ha realojado de manera preventiva a 443 personas mayores que viven en los centros residenciales, 626 usuarios en total desde el jueves sobre un dispositivo preparado para trasladar a hasta 1.211 personas.

Sanidad ha precisado que la evacuación comenzó el pasado jueves con 90 realojos, a los que siguieron los 93 del viernes y los 443 del sábado -47 de estos se trasladaron con sus familias y 396 a otros centros-. Los 183 evacuados entre el jueves y viernes fueron reubicados en residencias de Ávila mientras que la mayoría de las personas realojadas durante el fin de semana han sido acogidos en centros de otras provincias: Valladolid (80), Salamanca (47) y Segovia (38) y 53 pudieron instalarse en la provincia abulense.

Además, 65 residentes del centro de Sotillo se trasladaron a un centro de la propia entidad ubicado en la provincia de Toledo.

Sanidad ha explicado que además de las evacuaciones, la Junta ha llevado a cabo otras vías de atención para garantizar la seguridad de todas las personas mayores, como el confinamiento de centros residenciales para evitar efectos adversos, como posibles problemas respiratorios a causa del humo. Es el caso de las 88 personas que viven en la residencia 'La Higuera'.

A esto ha añadido que la Consejería de Sanidad y Bienestar Social mantuvo en alerta un "amplio dispositivo de vigilancia y atención" a través del servicio de Teleasistencia que ha atendido a 705 usuarios afectados y ha asegurado que ha mantenido localizadas a todas las personas mayores que cuentan con sistemas de teleasistencia instalados en su domicilio junto a "pormenorizado seguimiento" en los casos en los que ha sido necesaria la evacuación.

En concreto, el Gobierno autonómico ha gestionado un alojamiento alternativo en un centro de día para una usuaria encamada y ha facilitado el traslado de tres ciudadanos con movilidad reducida quienes, tras recibir el aviso de evacuación de sus municipios, lanzaron la alarma de teleasistencia.

En cuanto a la asistencia sanitaria, Sanidad ha destacado que la Gerencia de Sacyl en Ávila activó "de manera inmediata" los protocolos de respuesta ante este tipo de sucesos masivos y movilizó de forma coordinada los recursos de Atención Primaria y Atención Hospitalaria con el objetivo de garantizar la continuidad asistencial, la cobertura sociosanitaria y la seguridad de la población afectada por las evacuaciones masivas y de los profesionales que están prestando asistencia.

Sanidad ha precisado que la magnitud de la crisis ha exigido gestionar flujos de personas "sin precedentes recientes" en la provincia abulense, y ha destacado la atención a más de 1.000 evacuados albergados en la Escuela de Policía, que ha requerido un dispositivo sanitario permanente de triaje, control clínico y soporte farmacéutico, así como a cerca de 200 residentes de residencias de la provincia reubicados en centros específicos de la capital e instalaciones habilitadas para ello.

Asimismo, ha informado de que se ha provisto de material sanitario, medicación, material fungible, equipos de oxigenoterapia y dispositivos de movilidad a todos los puntos de acogida que lo han necesitado y ha precisado que se habilitaron camas de hospitalización y camas de apoyo a la desescalada en función de la demanda clínica (manejo de inhalación de humos, quemaduras leves, intoxicaciones controladas y soporte respiratorio), coordinando las derivaciones oportunas con el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles.

Las mismas fuentes han precisado que en la actualidad la situación se encuentra "bajo control clínico y operativo" y se mantiene la asistencia mediante turnos continuados de sanitarios tanto en la Escuela de Policía como en las residencias Rufino Martín y Casa de ejercicios.

A esto ha añadido que se ha puesto en marcha un plan de desescalada gradual en los puntos donde la evolución de la emergencia lo ha permitido, "evaluando de forma continua las necesidades de personal y recursos materiales para reasignarlos con eficacia según la demanda".

Por último ha destacado el trabajo llevado a cabo por los profesionales de la Gerencia de Emergencias Sanitarias de la Junta de Castilla y León, que han atendido a 307 pacientes relacionados con los incendios en Ávila -un 60 por ciento más que en los mismos días del año pasado-.

Los recursos disponibles de Emergencias Sanitarias en la provincia de Ávila son 21 ambulancias y un helicóptero sanitario, y ante el incendio ha sido preciso reubicar algunos en la zona segura más cercana al incendio.

Se ha procedido a reforzar el operativo del Centro Coordinador de Urgencias-Sacyl para garantizar la gestión de las llamadas de demanda sanitaria y se han organizado traslados con ambulancias convencionales que se han puesto a disposición para el operativo extraordinario, ya que se han gestionado a la vez los incidentes de carácter sanitario y la evacuación de pacientes a residencias y hospitales.

Por último, ha reseñado que el helicóptero sanitario de la Junta sigue operativo y ha sido trasladado provisionalmente a Ávila capital ante los daños causados por el fuego en la base de Piedralaves, "daños que están siendo evaluados por los técnicos con el objetivo de acometer cuanto antes las reparaciones necesarias y poder reactivar la operatividad de la base".