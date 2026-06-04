CyL, décima CCAA con mayor número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el primer trimestre, con 129

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VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León se situó como la décima comunidad autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el primer trimestre de 2026, con un total de 129 casos (124 de personas físicas y 5 de personas jurídicas), según los datos aportados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

Hace el año ocupaba el noveno puesto del ranking nacional con 95 ejecuciones hipotecarias entonces por lo que las ejecuciones hipotecarias han subido un 35,79 por ciento.

Según la estadística del INE, sólo cuatro casos de ejecuciones hipotecarias correspondieron a vivienda nueva mientras que los otros 125 son de vivienda usada.

En concreto, Andalucía (1.226), Cataluña (906) y Comunitat Valenciana (657) presentan el mayor número de ejecuciones mientras que los menores se han dado en La Rioja (24), Comunidad Foral de Navarra y Cantabria (ambas con 29).

Y según esta misma encuesta, las comunidades con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas este trimestre fueron Andalucía (1.813), Cataluña (1.157) y Comunitat Valenciana (920) mientras que La Rioja (30), Comunidad Foral de Navarra (43) y Cantabria (44) registran el menor número.

En cuanto al total de fincas hipotecadas Castilla y León ocupa el octavo lugar con 243 (159 hace un año cuando ocupaba el noveno lugar del ranking nacional) y la mayoría son viviendas, con esos 129 casos, seguidas de otras urbanas (71), de las fincas rústicas (35) y de los solares (8).