CyL declara "obra de emergencia" tras otro derrumbe en Palacio de los Hurtado de Mendoza (Soria) y actuará de inmediato

Nuevo derrumbe en el palacio de los Hurtado de Mendoza, - Concha Ortega - Europa Press

SORIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta actuará "de inmediato" en el Palacio de los Hurtado de Mendoza, en Almazán (Soria), tras declarar la "emergencia de la obra" después de que este domingo 20 de septiembre se produjera un nuevo derrumbe en la galería, que se suma al del 1 de septiembre.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ha visitado en la tarde de este lunes el inmueblo tras el derrumbe registrado en la zona este de la galería porticada, junto a la torre.

En la zona ha sido increpado por varios adnamantinos que se han concentrado para protestar por el deterioro de este Palacio, BIC desde 1991.

El consejero ha informado de la "actuación de urgencia" que va a ejecutar directamente la Junta "con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad, detener el deterioro del inmueble y preservar los elementos que todavía pueden ser recuperados".

DAÑO GRAVE

La inspección realizada esta mañana por los técnicos del Ayuntamiento y de la Junta ha constatado la existencia de "un daño estructural grave, con afección a la crujía norte del Palacio, a seis arcos de la galería, al artesonado, la cubierta y los forjados intermedios, así como una posible afección a la estabilidad del torreón".

Los restos del derrumbe han alcanzado además, la vía pública, lo que supone un "riesgo" para la seguridad de las personas y obliga a mantener cerrado el entorno hasta que quede garantizada su estabilidad.

ACTUACIÓN DIRECTA

El consejero ha insistido en que, ante esta situación y al existir un "riesgo objetivo e inminente de pérdida o destrucción parcial del bien", la Consejería ha decidido actuar "directamente mediante una intervención de consolidación preventiva y estabilización de la galería".

"La prioridad inmediata es asegurar las estructuras que permanecen en pie, retirar los elementos que presentan riesgo de desprendimiento y recuperar y proteger las piezas originales que puedan ser reutilizadas en futuras actuaciones de restauración, ha indicado Díaz Pico.

La actuación contempla el precintado, vallado y señalización de la zona afectada, la recuperación y acopio de piezas originales, la instalación de un andamio estabilizador o sistemas de apeo, el desmontaje controlado de elementos inestables de cubierta y muros, la consolidación de los elementos que permanecen en pie y la estabilización de la estructura de la torre.

Asimismo, se realizará un estudio del estado estructural del conjunto del edificio que permita determinar las siguientes actuaciones necesarias.

La Junta está tramitando ya los "instrumentos administrativos necesarios" para declarar la emergencia de las obras y ejecutar "de forma inmediata" las actuaciones de consolidación preventiva.

La intervención se fundamenta en la normativa de patrimonio cultural, que permite a la Administración realizar actuaciones directas cuando exista un riesgo objetivo e inminente de pérdida o destrucción parcial o total de un bien.

SEGUIMIENTO DESDE 2024

El consejero ha recapitulado que la intervención anunciada se produce después de un seguimiento continuado de la situación del Palacio por parte de la Junta, que ya había autorizado en 2024 una consolidación y estabilización de un agrietamiento existente en el muro de la fachada norte.

Desde entonces, la Administración autonómica ha mantenido comunicaciones con los propietarios para recordar el deber de conservación del inmueble y la necesidad de abordar soluciones que fueran más allá del carácter provisional del apuntalamiento.

Este seguimiento incluyó nuevas comunicaciones en enero y junio de 2025, una reunión con propietarios y técnicos en julio de ese mismo año y actuaciones de control y asesoramiento técnico durante 2026, ha recordado.

DERRUMBE EL 1 DE SEPTIEMBRE

Díaz Pico ha señalaor que, tras el derrumbe del día 1, los técnicos del Servicio Territorial de Cultura de Soria "realizaron una primera inspección, se establecieron medidas de seguridad".

"Se mantuvieron reuniones con los titulares y el Ayuntamiento y, asimismo, el director general de Patrimonio Cultural visitó el inmueble el 2 de septiembre y, al día siguiente, técnicos de la Administración autonómica, del Ayuntamiento y de la propiedad realizaron una nueva inspección conjunta", ha recordado.

A partir de ese trabajo técnico, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Soria celebró el 9 de septiembre una sesión extraordinaria en la que autorizó las actuaciones de estabilización propuestas.

El consejero ha apuntado que ese mismo día se instó a la propiedad a, en el plazo de "dos a tres semanas" tomaran "medidas concretas para el apuntalamiento, el aseguramiento de las zonas inestables, la recuperación de los materiales procedentes del derrumbe" y mes después "una memoria técnica para la consolidación, restauración y reconstrucción del Palacio".

El director general de Patrimonio Cultural, José Ramón Sola, mantuvo además el pasado 17 de septiembre una reunión de trabajo con el alcalde de Almazán y representantes municipales y de la Administración autonómica para abordar la situación del inmueble y reforzar la coordinación entre las distintas administraciones.

"Esta intervención no exime a la responsabilidad de los titulares, entre ellos el Ayuntamiento de Almazán, para cumplir con las resoluciones de la Comisión de Patrimonio y en el plazo de un mes presentar el proyecto de recuperación ya que es su obligación como titulares", ha reiterado el consejero.