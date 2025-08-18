CyL dedica un crédito de 100 millones para reconstrucción de incendios que se aprobará en un Consejo el miércoles

Zonas del pueblo arrasadas por las llamas, a 16 de agosto de 2025, en Cerezal de Puertas, La Ramajería, Salamanca, Castilla y León (España). - Manuel Ángel Laya - Europa Press

VALLADOLID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León aprobará en un Consejo de Gobierno extraordinario que se celebrará el próximo miércoles 20 de agosto un crédito inicial de 100 millones de euros para la reconstrucción de las zonas más afectadas por los incendios.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado tras una reunión de varios miembros del Gobierno autonomico presidida por el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que en el Consejo de Gobierno del miércoles se aprobará un acuerdo con medidas urgentes de apoyo y recuperación tras los daños ocasionados por los incendios.

Fernández Carriedo ha subrayado que la Junta ha establecido como prioridades la atención a la población, la extinción de los fuegos y, de manera paralela, la preparación de la fase de recuperación. En este sentido, ha confirmado que se ha reservado ya una dotación superior a los 100 millones de euros destinada a ayudas directas y a acciones urgentes para afrontar los perjuicios materiales.

Según ha detallado, los fondos se han orientado a la reparación de viviendas y enseres, a la compensación de empresas y de costes derivados de desalojos, así como a los gastos municipales, incluidos aquellos consistorios que han acogido a desplazados.

Del mismo modo, según Fernández Carriedo, también se han previsto inversiones en la recuperación de bienes públicos y privados dañados, la reforestación de las zonas afectadas y un programa específico para Las Médulas en El Bierzo (León).

El portavoz ha explicado que ya se han dictado las primeras órdenes para la puesta en marcha de programas de recuperación, como las labores de desescombro en viviendas y edificios afectados, el abastecimiento de agua y alimentos para la ganadería o el suministro de agua para consumo humano en municipios en los que el regreso de las personas evacuadas ya ha comenzado.

Finalmente, Carriedo ha avanzado que el presidente de la Junta informará personalmente del contenido del acuerdo el próximo miércoles y ha reiterado la disposición del Ejecutivo autonómico a seguir actualizando los datos sobre la evolución de los fuegos y el despliegue de las medidas.