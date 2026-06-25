CyL despliega 400 profesionales y un centenar de medios para afrontar los incendios activos en León

Incendio forestal en San Vicente de Arganza. - Fernando Otero - Europa Press

VALLADOLID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El operativo de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla y León Infocal ha desplegado 90 medios, de ellos 21 medios aéreos y 69 medios terrestres, y más de 400 profesionales para afrontar los 18 incendios activos durante la noche del 24 al 25 de junio.

En este tiempo se han registrado un total 401 descargas eléctricas en la provincia de León, según informan desde los canales de difusión de la Junta.

A estas horas, hay cuatro incendios de Índice de Gravedad (IGR) 1. En concreto son los de San Vicente, Vega de Valcárcel, Sotelo y Congosto, todos ellos en la provincia de León. En declaraciones del consejero y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, las condiciones podrían variar en uno de ellos y declarar el IGR 2 debido a la cercanía de un municipio a las llamas.

Además, en esta provincia se encuentran activos, Tabuyo del Monte, Paradasolana, Peranzanes, Villafranca del Bierzo, Tejedo de Ancares, Burbia y Valtuille de Arriba. Además, el operativo ha conseguido estabilizar otro foco en Torneos de Jamuz y ha controlado tres más en Cabañas de la Dornilla, un segundo foco en Tabuyo del Monte y otro en Torneros de la Valdería.

"Estamos trabajando intensamente en ellos, con los medios y el operativo también que es en red y desde otras provincias vamos trasladando para poder intentar controlarlos", ha asegurado el consejero y portavoz Carlos Fernández Carriedo a los medios, quien ha detallado que se han desplazado a León servicios técnicos y convoyes que están ubicados en las provincias de Zamora, Salamanca, Palencia, Segovia y Valladolid, sin que aún se hayan desplazado desde otras comunidades autónomas.