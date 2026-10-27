CyL destinará 21 millones al Plan Extraordinario de Nuevas Inversiones Universitarias 2026-2031

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio destinará en 2027 un total de 21 millones al Plan Extraordinario de Nuevas Inversiones Universitarias 2026-2031 a distribuir entre las cuatro universidades públicas de los que 3,3 millones serán para la ULE, 3,3 millones para la UBU, 7,2 millones para la USAL, con tres campus, y 7,2 millones para la UVA, con cuatro campus, según los acuerdos firmados por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con los rectores.

Así lo ha avanzado el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio en su comparecencia este martes en la Comisión de Economía y Hacienda donde ha detallado el proyecto de presupuestos de su departamento para 2027 que busca acompañar el crecimiento del sistema universitario con "las inversiones necesarias para modernizar sus instalaciones y asegurar una enseñanza de calidad en todo el territorio".

En este sentido, el proyecto de presupuestos de la Comunidad contempla más de dos millones de euros para culminar la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del campus de La Yutera, en Palencia, y 9,1 millones para inversiones ordinarias en los campus. También ha hecho referencia a los 5 millones consignados en 2026 para la construcción de la Policlínica del Campus de Ponferrada, cuya ejecución está prevista para 2027 y 2028.

"Fortalecer nuestras universidades exige modernizar sus campus más allá de este Plan Extraordinario, con infraestructuras de calidad ordinarias, de inversión ordinaria, que impulsen la formación y contribuyan al desarrollo y a la cohesión territorial de Castilla y León", ha afirmado el consejero que ha recordado que este curso se han implantado "cuatro nuevos grados estratégicos": Medicina en Burgos y León, Veterinaria en Salamanca y Farmacia en Valladolid.

El presupuesto de 2027 incluye 12,6 millones para la gratuidad de la primera matrícula del primer curso de grado de los estudiantes empadronados en Castilla y León, "una de las medidas más relevantes de esta legislatura", ha significado Suárez-Quiñones, y 6,3 millones para becas universitarias que amplía modalidades y cuantías.

Suárez-Quiñones ha destacado que la gratuidad de la primera matrícula da continuidad a una "política sostenida de reducción de los precios públicos universitarios" que, según ha explicado, desde el curso 2017-2018 ha permitido disminuir más de un 39 por ciento las matrículas de grado, más de un 50 por ciento las de másteres habilitantes y un 36,9 por ciento las de másteres no habilitantes, a lo que ha añadido la reducción del coste de las pruebas de acceso a la universidad. En total, la Dirección General de Universidades e Investigación contará con 583,6 millones para financiar el funcionamiento de las universidades, las infraestructuras de los campus, las becas y las actuaciones de investigación y transferencia de conocimiento y la financiación ordinaria de las universidades públicas alcanzará los 509,7 millones, a los que se suman 70,7 millones para inversiones en infraestructuras y equipamientos universitarios.

Por su parte, el apartado de investigación incluye más de 4 millones para personal técnico y cerca de 7 millones para investigadores predoctorales, además de financiación para investigadores posdoctorales, investigadores distinguidos y grupos de investigación.

Asimismo, se asignarán 17,4 millones a la atracción, incorporación y consolidación del talento y se destinarán cerca de 6,4 millones a los proyectos de ciencia aplicada y 1,5 millones para una nueva convocatoria de estos trabajos, y 3,6 millones para las infraestructuras científico-técnicas singulares CENIEH, CLPU y SCAYLE.

Suárez-Quiñones ha refrendado que la prioridad de reforzar la conexión entre las universidades y el tejido productivo para transformar el conocimiento en innovación, empleo de calidad y nuevas oportunidades para los jóvenes, lo que llevó a integrar la Dirección de Universidades e Investigación en la Consejería de Industria, Empleo y Comercio.

En este punto ha explicado que la partida destinada a reforzar la conexión entre universidad y empresa, la transferencia de conocimiento y la innovación supera los 9,1 millones de euros y ha avanzado que entre las actuaciones previstas figuran el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa, las cátedras universitarias, los proyectos de colaboración y el equipamiento científico compartido.

"Queremos que nuestras universidades se conviertan en auténticos aliados tecnológicos de las empresas, especialmente de las pymes y micropymes, facilitándoles el acceso al conocimiento, la investigación y los recursos de I+D+i", ha explicado el titular de Industria, Universidades, Empleo y Comercio.

A modo de ejemplo, ha avanzado que se destinarán 2,5 millones de euros al Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa con 1.000 planes de negocio, 463 empresas y 500 patentes; 563.000 euros a cátedras universitarias y proyectos de colaboración, entre ellos las cátedras de Lenguas Autóctonas (Lleunés), ULETECH (Campus Ponferrada) y Francisco de Vitoria (USAL), así como Casa Ciencia del CSIC (USAL), el Centro de Investigación del Cáncer (SA) y la Fundación ProRAE (español).