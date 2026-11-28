Archivo - Papeletas electorales para las elecciones generales, en el Colegio Público Nº1, a 23 de julio de 2023, en Foz, Lugo, Galicia (España). Los españoles están llamados hoy, 23 de julio de 2023, para elegir a sus representantes para los próximos cuat - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los electores de Castilla y León elegirán 31 de los 350 diputados que compondrán el Congreso de los Diputados de la nueva legislatura, los mismos que en los comicios del 23 de julio de 2023 cuando el Partido Popular consiguió 18, PSOE 12 y Vox uno. Castilla y León es la quinta comunidad que más diputados aporta al Congreso tras Andalucía, con 60, Cataluña (48), Comunidad de Madrid (38) y Comunidad Valencia (33).

Por provincias, Valladolid es la circunscripción de Castilla y León que elegirá más diputados, con cinco, mientras que León, Burgos y Salamanca designarán cada una a cuatro representantes en la Cámara baja. En el caso de Ávila, Palencia, Segovia y Zamora los electores votarán a tres representantes y en Soria a dos.

En las elecciones de julio de 2023 el reparto de escaños en Valladolid fue de dos diputados para el PP y otros dos para el PSOE mientras que Vox consiguió un representante, el único de los de Santiago Abascal por la comunidad autónoma.

Por su parte, en León y en Burgos PP y PSOE empataron a escaños (dos para cada partido) mientras que en Salamanca el Partido Popular se hizo con tres y el PSOE con uno. En Ávila, Palencia, Segovia y Zamora el Partido Popular consiguió dos diputados en cada caso frente a uno de los socialistas y en Soria PP y PSOE se repartieron los dos representantes en juego.

Los electores de Castilla y León también elegirán este domingo la nueva conformación de la Cámara Alta donde le corresponden 36 senadores, cuatro por cada provincia, que se sumarán a los tres senadores que fueron designados el pasado 10 de septiembre por las Cortes de Castilla y León --dos del PP y uno del PSOE, en función de los resultados electorales de las autonómicas del 15 de marzo--.

Las elecciones de julio de 2023 los escaños en la Cámara Alta se repartieron de forma mayoritaria para el PP que consiguió 27 senadores --tres por cada provincia--, frente a nueve del PSOE --un senador por cada una de las circunscripciones--.