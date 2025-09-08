CyL impulsa la modernización industrial de 58 pymes al financiar con más de 4 millones la compra de maquinaria puntera

ÁVILA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha anunciado la resolución de la nueva convocatoria de subvenciones destinadas a financiar la adquisición de maquinaria industrial, una línea que ha duplicado su inversión en relación a la anterior, al alcanzar los 4.019.000 euros, que permitirá que 58 pequeñas y medianas empresas industriales de Castilla y León "mejoren de forma sustancial su producción y su competitividad" a través de adquisición de maquinaria puntera que tendrá un impacto positivo en el tejido industrial de la Comunidad.

Las subvenciones concedidas, que financian un mínimo del 65 pro ciento de la inversión realizada, movilizarán una inversión total de 6.515.000 euros, contribuyendo "a modernizar, diversificar e incrementar la capacidad productiva", señala la Junta a través de un comunicado.

Durante su visita a las instalaciones de la Carpintería Alfredo Sanz, ubicada en la localidad abulense de Las Navas del Marqués, en la que también han participado el director general de Industria, Mariano Muñoz, la alcaldesa de la localidad, María del Mar Díaz, y el diputado de Acción Territorial, José Luis del Nogal, la consejera ha recordado que el principal objetivo de esta línea de ayudas es "contribuir a la transformación del modelo productivo industrial" de Castilla y León, mediante la incorporación de maquinaria "moderna, automatizada y conectable, que permite mejorar la competitividad de las empresas y avanzar en su transformación digital".

En este sentido, las ayudas buscan facilitar que las pequeñas empresas industriales puedan afrontar con éxito los desafíos derivados de los cambios tecnológicos, la sostenibilidad o la seguridad.

El objetivo, ha insistido la consejera, es "fortalecer" el tejido productivo industrial, lo que tendrá un "efecto multiplicador" en la economía de Castilla y León, que generará "empleos de mayor calidad, más estables y mejor cualificados".

Además, estas subvenciones tienen un "impacto directo" en la cohesión territorial. "Al apoyar pymes industriales, ubicadas mayoritariamente en el medio rural, contribuyendo a fijar población en el territorio y a generar oportunidades de empleo de calidad", ha apuntado.